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Deutsche Welle

YORUM: Taliban'ın zaferindeki üçlü mesaj

DW'den Florian Weigand'a göre, Kunduz'u ele geçiren Taliban, Afgan hükümetine, IŞİD'e katılan eski üyelerine ve Avrupa'ya olmak üzere üç farklı odağa mesaj gönderiyor.

29 Eylül 2015 13:14


Alman Federal Ordusu'nun Kunduz'u Afgan güvenlik güçlerine teslim etmesinin üzerinden daha iki yıl bile geçmedi. Ne var ki şu anda kentte Taliban bayrağı dalgalanıyor. Sembolik gücü azımsanamayacak ölçüde büyük olan bu görüntü Batı'nın Hindikuş'taki hezimetini gözler önüne seriyor. Zira askerlerin koruması altındaki Kunduz, Alman kalkınma yardımlarının örnek projesiydi. Şimdi Kunduz'da Taliban zaferini kutluyor.

Taliban Afgan hükümetine mesaj gönderiyor. 11 Eylül terör saldırılarının sonucu olarak Taliban rejiminin devrilmesinden bu yana ilk kez Taliban bir eyalet başkentini ele geçirmeyi başardı. Aynı zamanda bu, Pakistan sınırında IŞİD bayrağı altında savaşan eski Taliban üyelerine verilen açık bir mesaj: "Bakın, biz daha buradayız ve IŞİD konserinde ikinci keman biziz; yükselen IŞİD taraftarlığına karşın."

Oysa üçlü anlam taşıyan bu sembolik mesaj yanlış bir hesabın ürünü. Taliban kentin kontrolünü uzun bir süre elinde bulunduracağını beklememeli. Kunduz ekonomik açıdan çok önemli. Ülkeyi Orta Asya ve Pakistan'daki limanlarla bağlayan ve tırların geçişine elverişli tek yol bu kentten geçiyor. Kabil, Kunduz’un kontrolünü yeniden ele geçirmek için her şeyi yapacaktır. Batı'nın buna nasıl katkı sağlayabileceği ise şimdilik meçhul.

Avrupa'ya ihtiyaç var

Arzulanan etki başka bir yöne gidiyor. Taliban'ın yeni lideri Molla Aktar Mansur, selefi efsanevi Molla Ömer'in izinden gideceğini göstermek zorunda. Aksi takdirde inandırıcılığını kaybeder. Aynı zamanda Kabil'e karşı da onun da barış müzakerelerinde ciddiye alınması gereken bir ortak olduğunu ispatlaması gerekiyor.

Taliban'ın dâhil olduğu bir gelecek, Batı’nın çabalarıyla 13 yıldır göreli de olsa barış içinde yaşayan ve böyle bir ortamda sosyal ilişkilerini kuran Afgan halkı için ne anlama geliyor peki? Bu sorunun yanıtını, Avrupa sınırında kapıların açılması umuduyla bekleyen Afgan mültecilerin sayısındaki artışta bulmak mümkün mü? Kunduz'daki Taliban bayrağı görüntüsü Taliban’ın hesaba katmadığı sembolik bir güce sahip. Bu görüntü, Avrupa hükümetlerini Afganlara da Iraklı ve Suriyelilere tanınan statüyü tanıma zorunluluğu ile baş başa bırakıyor. Afganların gelmek için yanıp tutuştuğu bir ülke olan Almanya için bu başa çıkması oldukça zor bir durum.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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