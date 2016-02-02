Yorum: Sevinme zamanı değil

Iowa ön seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin katı muhafazakar adayı Ted Cruz birinci oldu. Ines Pohl’a göre, Trump’un yenilmesinden duyulan sevincin Cruz’un kim olduğunu unutturmaması gerekir.

Cumhuriyetçiler açısından iyi olduğu söylenemez. Yüzü kızarmadan kadınları tahkir edip bütün Müslümanları şaibe altına alan ve Meksika sınırına duvar örmek isteyen bir adamın Cumhuriyetçilerin yüzde 24'ünün oyunu aldığı için. Iowa'daki önemli ön seçimi kazanamamış olması kimine rahat nefes aldırdı.

Ancak Donald Trump'un ırkçı ve insan düşmanı üslubuyla Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adaylığı yarışındaki ilk yoklamada ikinci sırayı aldığı da unutulmamalı. Bu sonuç insanı endişelendirmeye yeter.

Iowa seçimlerinde beklentilerin rol oynayacağı çok yazılıp çizildi. Favoriler Hillary Clinton ve Donald Trump'un kaybedecekleri çok şeyin olduğu da. Bu doğrudur. Beklenti yönetimiyle ilgili bütün yorum ve analizlerde diğer adayların küçük Iowa'yı kazanmak için hangi programla oylamaya katıldıkları ise unutuldu.

İkinci kötü haber, homoseksüeller ve Müslümanlar gibi azınlıklara hak eşitliği tanınmasına karşı çıkan, kürtajı reddeden, İran ile varılan nükleer anlaşmayı iptal edeceğini ve Obama'nın sağlık sigortasını kaldıracağını söyleyen katı Protestan Ted Cruz'un Cumhuriyetçiler arasındaki ilk mücadeleyi kazanmasıydı. Ted Cruz oylama günü yaptığı ve büyük alkış aldığı konuşma sırasında, başkan olur olmaz Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan edeceğini söyleyerek Ortadoğu ile ilgili düşüncelerini de açıklamış oldu.

Cumhuriyetçi seçmenden yüzde 28 oranında oy olan Ted Cruz'un katı muhafazakâr, hatta gerici olduğu söylenebilir. Kabalığı ve densizliğiyle oy toplamaya çalışan Donald Trump'un hiç olmazsa işadamı olması nedeniyle sorumluluk üstlendiğinde ters adımlar atmayacağı umudu var. Trump'un ehveni şer sayılması Cumhuriyetçi Parti'li adayların durumunu göstermesi bakımından önemli sayılmalı.

Sanders'in başarısı tartışma dilini belirleyecek

Demokratlara gelince Bernie Sanders gerçekten Hillary Clinton'a soğuk terler döktürmeyi başardı. Clinton kıl payı farkla kazanmış olmayı önemseyebilir. Demokrat seçmenin yarısını kazanmayı başaran Bernie Sanders ise sonucu zafer gibi kutladı.

Iowa'dan gelen iyi haber de bu: Taraftarlarından başkasının ön seçimleri kazanıp Demokrat Parti'nin başkan adayı olacağına ihtimal vermediği sosyal demokrat politikacının gerçeğe uymayan düşünceleri, son derece ince dokunmuş siyasi konsepti ve dar ajandası ikna edici bulunmuyor. Dış politikada Clinton ile boy ölçüşemeyeceği oylama öncesindeki tartışmalarda belli olmuştu.

Ancak Sanders ve tabandan gelen sempatizanları, Hillary Clinton'un Ted Cruz ya da Donald Trump tarafından aşırılığa tahrik edilmesinin önlenmesi açısından önemlidir. Clinton, Sanders'in elini güçlendirmemek için liberal çizgisinden ayrılmamak zorunda kalacaktır.

ABD'ndeki başkanlık yarışı 1 Şubat'ta resmen başladı. Bu yarışın kirli geçeceği Iowa'da belli oldu. Bu bakımdan dürüst hayalperestin uzun süre yarıştan kopmaması iyi olacaktır.