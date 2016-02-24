Yorum: Saksonya'nın iyisi ve kötüsü



Dışarıda taşkınlık yapan güruh, otobüsün içinde korkudan ağlaşan mülteciler….Polis, saldırganları yola getirmek yerine mültecileri yaka paça otobüsten indiriyor. Onları koruma gerekçesiyle. Herkesin internetten izleyebildiği manzara karşısında bu gerekçe akla yatıyor. Doğu Almanya'nın Clausnitz kentindeki nefret dolu atmosfer durumun her an kontrolden çıkabileceğine işaret ediyor. Yoksa polis, beceriksizliğinin üstünü örtmek için mi böyle konuşuyor? Uzaktan duruma doğru teşhis koymak zor. Ama herkes kendine göre bir suçlu buluyor. Bu tutum da en azından retorik düzeyde gerginliği arttırabilir.

Kesinlikle söylenebilecek bir şey varsa o da, güzel Saksonya eyaletinin bir kez daha yabancı düşmanı taşkınlığa sahne olduğudur. Bu eyalette üzücü olaylar sıkça meydana geliyor. Bautzen'de de cumartesi günü sığınmacı barınağı kundaklanmıştı. İlkelleşme gözle görülür oldu. Yangını söndürmeye çalışan itfaiye engelleniyor, alevleri zevkle seyredenler sevinç gösterileri yapıyordu. Bu ayıp ne örtülebilir ne de mazur görülebilir. Saksonya, ‘Çirkin Alman'la eş anlamlı olma yolunda ilerliyor.

Pegida'ya katılan, beyinleri yıkayanlara hizmet etmiş olur

Kimine göre Saksonya bu lakabı çoktan hak etti. ‘Avrupa'nın İslamlaştırılmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar' (Pegida) hareketi Saksonya'nın adını kötüye çıkarmaya yetti. Bir yıldır Dresden sokaklarında yürüyen binler giderek radikalleşiyor. Önce aralarında politikacılar tarafından ihmal edildiğini ve anlayış görmediğini hissedenler de vardı. Ancak yabancı düşmanı olduğunu gizlemeyen bu ırkçı hareketi desteklemeye devam edenler kendilerini bilerek medeni toplumdan ayırmış sayılırlar. Bu teşhis Almanya'nın diğer yerlerindeki Pegida taklitçileri için de geçerlidir.

Sadece doğudaki mülteci yurtları yanmıyor. Nasıl, muhtaç durumdakilere yardım elini uzatan insaniyetliler sadece Batı'da yoksa. Saksonya'da olup bitenler ise iyilikleri unutturuyor. Dayanışma eylemleri, medya tarafından kamuoyuna yansıtılan nefret söylemleri yüzünden unutuluyor. Dresden'in bombalanışının yıldönümünü anmak için toplanan 13 bin kişi aynı zamanda bu günün sağcıların ve Pegida tarafından yaratılan atmosferin sahiplenemeyeceğini göstermek için de önemli bir mesaj vermişti.

Saksonya'nın tek sorunu adının kötüye çıkması değildir

Saksonya'da böyle manzaralar da görülebiliyor. Ancak eyalet sınırları dışında fazla yankı bulmuyor. 2015'teki gibi yuvarlak yıldönümlerinde, savaşın yaralarını güç bela saran Dresden dünyaya güzel mesajlar verebiliyor. Ancak bu olumlu görüntü çirkin yüzü uzun süre maskeleyemiyor. Saksonya Alman aşırı sağının merkezi sayılma yolunda ilerliyor.

Almanya'nın her yerinde yabancı düşmanlığı olduğunu hatırlatmak yetmez. Saksonya'nın büyük bir imaj sorunu var. İmajının düzelebilmesi, Pegida'cıdan fazla Pegida aleyhtarının sokaklarda yürümesiyle mümkün olabilir. Hem de her defasında. Clausnitz ve Bautzen'deki olayların ardından buna har zamankinden fazla ihtiyaç var.