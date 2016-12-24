Yorum: Putin'in basın toplantısı - Artı değeri olmayan bir dans

Çok amaçlı bu salonu tanıyordum. Birkaç yıl önce Moskovalı gazetecilerle birlikte dans etmiştim. Dünya Ticaret Merkezi salonunda Rus basın balosundaydık ve votka dere gibi akıyordu. Çok amaçlı salonun artı değeri vardı. Peki şimdi? Burada yine herkes dans etti. Bir kişinin etrafında. Rusya Devlet Başkanı'nın. Ancak artı değer olmadan. Zira Kremlin'in patronu, medya karşısına çıktığı bu pek önemli toplantıda her zaman yinelediği tezlerinden farklı bir şey söylemedi. Dünyanın en büyük ülkesinin en güçlü adamı konuşmasına geleneksel olarak buğday ve silahlardan söz ederek başladı. Tarım ürünleri ve silah ihracatı ülkenin doğalgaz ve petrol üretimi ile kıyaslandığında daha az gelir getiren kalemleri. Putin konuya hâkim. Sayıları, arkalarındaki ve önlerindeki virgüllere varana dek biliyor. Kendini ilgi ile dinleyen yaklaşık bin 500 gazetecinin onu dinlerken, toplantının hemen başında yorulmasını göze alacak kadar. Hiç kimsenin o an kontrol edemeyeceği verileri sıralayarak.

Rus ekonomisi küçülüyor ama ağır ağır…

Önemli olan verilen mesaj. O da şu: Rus ekonomisi küçülüyor. Ancak bu küçülmenin hızı düşük. Ayrıca birkaç yıl öncesine kıyasla daha az Rus ölüyor. Bu da tabi ki bir başarı. Başka? Putin, bilinen bir röportaj üçkağıdını çok iyi beceriyor. Hoşuna gitmeyen her soruyu, "Sanırım haklısınız, bu konu üzerinde çalışacağız" diyerek cevaplıyor. Boris Nemtsov cinayeti? Soruşturmalar devam ediyor. Ve tabi ki katiller aranıyor. Bu konuda da Rus yargısına güvendiğini ifade ediyor. Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahil olduğu iddiaları? Asla kanıtlanmış değil! Tabi ki kaybedenler, yani Demokratlar mağlubiyetin nedenlerini kendilerinde değil başkalarında arıyor. Trump hakkında ise ettiği tek söz yok. Hala başkanlık görevinde olan Obama ile birkaç gün önce yaptığı telefon görüşmesi hakkında da: "Bu konuyu yorumlamayacağım."

"Her şey anlaşmalar çerçevesinde ilerliyor"

Putin hiçbir şey söylememe ve sakinleştirme konusunda çok maharetli. Hatta sansasyon kokan, Rusya'nın nükleer programını geliştirme, ABD ile silahlanma yarışı tehlikesi ve Rus ordusunun modernizasyonunun hızlı bir biçimde devam ettiğine yönelik açıklamalarını dahi şu rahatlatıcı cümle ile bağlıyor: "Her şey yürürlükteki anlaşmalar çerçevesinde ilerliyor". Ukrayna'da kriz, Donbas'ta ölüler? Ukraynalı bir meslektaş bu sorularla Putin'in vicdanına seslenmek istiyor, kardeş halk Rusların Ukraynalılar için ilelebet işgalci güç olarak hatırlanacağını ifade ediyor. Putin'in soruyu tersyüz eden cevabı: Asıl Kiev hükümetinin birlikleri, tarihe Donbas bölgesinin işgalcileri olarak geçmemeye dikkat etsinler. Ve tabi ki Ukrayna ile daha iyi ilişkiler kurmak istiyor. Herkes gibi, öyle değil mi?

Başarılı bir senenin sonunda rahat bir başkan

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yıllık basın toplantısının ve bitmek üzere olan senenin ardından çok rahat görünüyor. 2016 onun için başarılı geçti. Rusya dünyanın tüm önemli siyasi sahnelerine tüm gücü ile geri dönmüş durumda. Suriye'de, Türkiye'de… Belki yakında Amerika Birleşik Devletleri'nde de. Ancak bu başarının temelleri sağlam değil. Ne kadar sağlam olmadığını, Suriye'nin Palmira kentinin yeniden IŞİD teröristlerinin eline geçmesi gösterdi. Rus büyükelçisine Türkiye'de düzenlenen suikastin de gösterdiği gibi. Ve belki yakında artık başkan adayı değil de ABD'nin müstakbel başkanı olan Donald Trump'ın reel Rusya politikası da gösterecek. Yani Rusya'nın devlet başkanı belki de yılın sonunda bu kadar da tasasız dans etmemeli. Bu çok amaçlı salonda votka yine dereler gibi akıyor olsa da.

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Juri Rescheto