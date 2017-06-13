Yorum: Navalny tansiyonu yükseltiyor

Rusya'nın güneyindeki Novorossijsk'te gösteri izni almak için belediyeye giden Navalny taraftarı dövülerek hastanelik ediliyor.

Sibirya'nın İrkutst kentinde de bir başka genç öldüresiye dayak yiyor. Suçu, Navalny'nin seçim ekibine oda kiralayan bir işadamının oğlu olması.

Bütün Rusya'da binlerce öğrenciye resmi makamlar tarafından tehdit yazıları gönderiliyor. Öğrencilere Navalny'nin tertiplediği gösterilere katılmamaları tembih ediliyor. Navalny'nin protesto gösterilerinin provokasyon amacı taşıdığı resmi uyarıya gerekçe gösteriliyor.

Moskova'nın merkezinde 10 yaşındaki bir çocuk yüksek sesle Shakespeare'den alıntılar okuyor. Polis asabileşiyor, taşkınlık çıkacağı endişesiyle küçük Hamlet'i kolundan tutup nezarete götürüyor. Çocuğun Navalny sempatizanı olup olmadığı ve onu tanıyıp tanımadığı öğrenilemiyor.

Mücadele dikkatli olmayı gerektirir

Bu örnekler Rus sorumluların sinirlerinin ne kadar gerildiğini anlatmaya yeter. Rusya'daki devlet başkanlığı seçimi yaklaştıkça tansiyon daha da artıyor. Şüpheli bulunan sosyal medya mesajları yüzünden insanları hapsedebilmek için anlamsız yasalar çıkarılıyor. İnsan hakkı savunucularının ‘saçma' bulduklarına resmi makamlar ‘şüpheli' gözüyle bakıyor.

Mücadeleye devam etmek isteyenin dikkatli olması gerekiyor. Yoksa mücadele uzun sürmüyor. Rusya'da yaşayan bilir. Aleksey Navalny de bunu biliyor. Rusya'da yaşadığı halde tehlikeyi göze alıyor.

Bu davranışı onu beklediğinden de çabuk kaybeden taraf yapabilir.

Moskova'daki son gösteriler resmi makamlarla birlikte kararlaştırılmıştı. Gösteriye izin verilmesi sanki mucizeydi. Çünkü Rusya'nın en önemli resmi bayramının kutlandığı gün yapılacaktı. Kızıl Meydan'a izin çıkmamıştı ama göstericilere başkentin göbeğindeki başka bir meydan için izin verilmişti.

Tamamen gereksiz bir provokasyon

Akşama doğru Navalny sürpriz yaparak, taraftarlarını başka bir yerde, resmi kutlamaların yapılacağı caddede toplanmaya çağırdı. Resmi makamlar açısından bu provokasyondu. Navalny uyarıları dinlemedi ve kendini nezarette buldu.

Navalny'nin çağrısına uyan 700 kadar genç, üniversite ve lise öğrencisi de gözaltına alındı. Çoğu yakında serbest bırakılacak. Ama hepsi değil. Resmi makamlar aşırı tepki gösterdi ama muhalefet lideri Aleksey Navalny'nin böyle bir kışkırtmada bulunmasına da gerek yoktu. Özel bir günde, özel bir yerde toplanılmasını istemişti.

Navalny'nin başlattığı ve gittikçe başarılı olan protesto hareketi, karizmatik liderine ulaşılamadığından yakında sönebilir. O zaman Rusya'nın demokrasi hayalleri de suya düşer ve oyun sona erebilir.

Bu gerçekten acı bir son olur.

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Juri Rescheto / DW Moskova