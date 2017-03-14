YORUM: Merkel Trump karşıtı olmak istemiyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan örneğiyle başlayalım. İktidarı uzadıkça gümbürtüsünün hiddeti artıyor. Demokratik Almanya'ya Nasyonal Sosyalizm benzetmesi yapıyor. Merkel onun taşkınlıklarını, öğrencilerine sigortaların neden attığını anlatan bir öğretmen edasıyla ve nesnellik dışına çıkmadan geri çeviriyor. Angela Merkel, Polonya iktidar partisinin başkanı Jaroslaw Kaczynski ‘Alman diktesi' karşısında uyardığı zaman provokasyona gelmiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ‘Batı'nın yaptırımları haksızlıktır' dediğinde kaşı bile oynamıyor. Ona, ‘kendi dünyasında yaşıyor' teşhisini koyuyor.

Almanya Başbakanı ABD ziyaretine ‘seviniyor'

Şimdi sıra Donald Trump'ta. Trump son aylarda Merkel'e neler demedi ki. ‘Almanya'yı mahvedecek', ‘Almanlar ayaklanacak', ‘Merkel'in mülteci politikası karşısında dehşete düşen Alman dostları Avrupa'yı terk ediyor', dedi. Amma Merkel ona da nasıl karşılık verilebileceğini biliyor. Trump ile tanışacak olmaktan memnuniyet duyduğunu söylüyor. Trump’ın eleştirileri ona tesir etmiyor. Almanya Başbakanı son günlerde Washington'daki buluşmayla ilgili beklentilerini öyle azalttı ki, Beyaz Saray'da el sıkışmalarının bile başarı sayılacağı söylenmeye başladı.

Amaç Washington’ı rotada tutmak

Almanya Başbakanı ABD ziyareti arifesinde de nesnellikten uzaklaşmıyor. Buluşma son derece önemli. Avrupa Birliği ile ABD arasında ticaret savaşının patlak vermesinin dünya ekonomisine ağır darbe indireceğini göz önünde tutuyor. NATO'nun zayıflamasının ve ABD'nin kendi kabuğuna çekilmesinin mevcut dünya düzenini ortadan kaldıracağını ve kestirilmesi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağını unutmuyor.

ABD'nin Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmesi Afrika'yı ölüm ve sefalete sürükler. Ortak değerlerden vazgeçilmesi Batı'nın inandırıcılığını zedeler. Donald Trump Avrupa Birliği'nin dağılmasını iple çekiyor olabilir. Angela Merkel birleşik Avrupa projesini ona inat kararlılıkla savunacak ve bunda başarılı olacaktır. Merkel'i güçlü kılan faktörlerden biri de, bazılarının onu hâlâ hafife almasıdır.

Avrupa'nın tarafsız lideri Merkel

Nasıl Amerikalılar ‘daha iyi bir dünya' diyorsa, Almanya Başbakanı da ‘daha iyi bir dünya' arzu ediyor. Ama o Amerikalılar gibi büyük ve dokunaklı jestlere önem vermiyor. Abartmayı sevmiyor, Trump karşıtı olarak görülmek istemiyor. O ayrıştırmayı değil, bütünleştirmeyi tercih ediyor. Liderlik heveslisi olmadığı için Avrupa'nın tartışmasız lideri sayılıyor. Büyüklük arayışını kendine yakıştıramıyor. Düşünüp tartmadan tek kelime dahi etmiyor.

Gözlemciler Beyaz Saray'daki buluşma sırasında Donald Trump'a odaklanacaklar. Yine uluorta bir şeyler söyleyecek mi? Gözdağı vermeden görüşebilir mi? ABD'yi layıkıyla temsil edecek mi? Ağzından yüz kızartıcı sözler kaçırsa bile Angela Merkel duymamış gibi yapacak.

Çünkü Trump onun ilk çetin muhatabı olmayacak.

© Deutsche Welle Türkçe

Miodrag Soric