T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Yorum: İyi niyet Libya'ya yetmiyor

Libya’nın yeni milli birlik hükümeti henüz başkente bile hâkim olamadı. AB Libya’ya yardımcı olmakta kararlı. Barbara Wesel yorumunda, Libya ile AB’nin öncelikler sıralamasındaki farklara dikkat çekiyor.

19 Nisan 2016 13:52


Batı, Libya'nın istikrara kavuşturulmasında başbakanlığa atanması öngörülen Fayed el Serraj'a güveniyor. Milli birlik hükümetinin lideri kendi başkentinde bile henüz serbest hareket edemiyor ama bakanlıkları devralıp, bir an önce yeni yönetimi kurmakta kararlı görünüyor. Kısa süre önce Trablusgarp'ta temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, “Uçağımız dönüş için havalandığında sokak çatışmaları yeniden başlamıştı”, demişti.

Avrupa kaostan ve mülteci sayısının artmasından endişeli

Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere dışişleri bakanları yeni Libya yönetimiyle sıkı temas halindeler. Avrupa hükümetlerinin iyi niyet ve vaatleri etki gösterirse Fayed el Serraj'ın başarılı olma şansı artar. Ancak tarafların öncelikleri arasında fark var.

Avrupalılar öncelikle Libya'nın başarısız bir devlet olarak kalmasından ve cihatçılık, terörizm, silah kaçakçılığı ve insan ticareti merkezi haline gelmesinden endişe ediyorlar. Aynı zamanda İtalya yakınlarındaki bu Kuzey Afrika ülkesinin Balkan rotasının yerini alıp mültecilerin Avrupa'ya geçiş güzergâhı haline gelmesinden de çekiniyorlar.

AB ve Libya'nın hedefleri örtüşmüyor

Avrupa Birliği hükümetleri bu nedenle yeni Libya yönetimine istikrar kazandırma imkânlarını görüşüyorlar. İtalya ve İngiltere aynı zamanda askeri destek üzerinde de duruyor ve önce IŞİD'in yayılmasını önlemeyi, silah ticareti ile mücadele etmeyi ve mültecilerin yolunu kesmeyi amaçlıyorlar. Mısır açıklarında yüzlerce mültecinin boğulduğuna dair haberler endişelerin ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor.

Yeni Libya hükümetinin öncelikleri ise farklı. Hükümetin önce halkın can güvenliğini sağlaması gerekiyor. Aynı zamanda da memur maaşlarını ödeyebilmek için paraya ihtiyacı var. Devlet kurumlarıyla birlikte petrol endüstrisini de yeniden çalışır hale getirmesi şart. Milli birlik hükümetinin istikrar kazanması ve ağabeylerin silahsızlandırabilmesi, halkın sosyal ve ekonomik şartlarının düzelmesine bağlı. Yönetim bu nedenle ülkenin doğusunda yuvalanan IŞİD ile mücadeleye daha az önem veriyor.

Önce ülkenin yeniden imarı

Libya yeniden imar yardımlarına ve ekonomik hayatın canlandırılmasına ihtiyaç duyuyor. AB'nin hazırlamakta olduğu 100 milyon Euro'luk fonun yeterli olacağı sanılmıyor. Yeni yönetim beklendiğinin aksine Batı'dan şimdiye kadar askeri yardım da istemedi. Fayed el Serraj siyasi meşruiyetin ancak içerde kazanılabileceğinin bilincinde. Libyalılar da ülkeye yeniden askeri müdahalede bulunulmasına karşılar.

Bu durumda AB'nin kendi ajandasını Libya'ya kabul ettirmeye çalışması sonuç vermez. Libya bağımsız karar alma ve uluslararası yardımların eşliğinde kendi çabasıyla belini doğrultma şansına kavuşturulmalı. Ancak ondan sonra Avrupa'nın dileklerine kulak verebilir. O zamana kadar da AB Afrika'dan gelen mülteciler için kendi başına çözüm aramak zorunda kalacaktır. Libya'nın ‘güvenli üçüncü ülke' ilan edilmesi daha uzun süre hayal olarak kalacaktır.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

LibyaWeselFayedSerrajTrablusgarpAlmanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter SteinmeierFransaKuzey AfrikaBalkanAvrupaBirliğiIŞİDEuroBatıAvrupa AfrikaDeutsche Welle Türkçe Barbara Wesel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24