Yorum: İsyancılar Halep'ten çekilmeli

Halep'in doğusu düşmek üzere. Bir zamanlar Suriye'nin ekonomik merkezi olan Halep'in doğusu 2012 yılında muhaliflerin eline geçmişti. Muhaliflerin yenilgiye uğratılıp şehrin bu kesiminin Beşar Esad'ın ordusu tarafından alınması artık gün meselesi.

Esad birliklerinin hızlı ilerleyeceği beklenmiyordu

Muhaliflerin son haftalarda bu kadar çabuk geri çekilip kontrollerindeki mahalleleri Esad'ın birliklerine bırakacakları tahmin edilmiyordu. Saldırgan karşısındaki direnişin bu kadar çabuk kırılabileceği kimsenin aklına gelmemişti. Muhalifler daha bundan birkaç ay önce kuşatmayı yarmışlar ve Esad'ın ordusuna ağır bir yenilgi tattıracaklarına herkes inanır olmuştu.

Aralıksız borbardıman Halep'i cehenneme çevirdi

Ama durum aniden değişti. Doğu Halep'in dış dünya ile bağlantısı aylar önce kesilmiş, su ve yiyecek sıkıntısı baş göstermiş, hastaneler sürekli bombardımanla yerle bir edilmişti. En tecrübeli asi bile bu yıpratma karşısında fazla dayanamazdı. Kapalı bölgede kalanlar için hayat cehenneme dönmüştü.

Barbarca ama etkili strateji

Birleşmiş Milletlerin duyurduğu gibi Esad, Ortaçağ'dan kalma son derece kanlı bir savaş taktiğinde karar kılmıştı. İnsan haklarını hiçe saysa da bu taktik semeresini vermeye başladı. Suriye Devlet Başkanı Rusya ve İran'ın desteğiyle kazandığı avantajı sonuna kadar kullanmakta kararlı görünüyor.

İki ateş arasında kalan on binlerce Halepli ya kaçmak istemiyor ya da bu cehennemden kaçamıyor. Asilerin kontrolünde yaşadıkları bölgenin sınırları, tıpkı cenderenin artan basıncı gibi sürekli daralıyor. Her geçen gün hayat alanlarından bir parçayı daha koparıp götürüyor.

Halep'in akıbeti belli oldu

Halep'in akıbeti artık belli. Değiştirilmesi de mümkün değil. Muhalefet Halep'i kaybetti. Asiler askeri bakımdan gidişatı değiştirebilecek durumda değil. Esad'a bağlı birliklere direnmelerinin hiçbir anlamı kalmadı.

Muhalifler çekildikleri takdirde Haleplilerin başına gelebilecekleri tahmin etmek zor. İşkence, kaçırma, intikam. Bunların hepsi olabilir. Şurası kesindir ki, muhalifler silah bırakmadıkları müddetçe Esad Doğu Halep'e bomba yağdırmaya devam edecektir. Böyle bir durumda on binlerin hayatı tehlikeye girer. Bunu önlemek istiyorlarsa, muhalifler mücadeleye son vermelidirler. Aralarında yaşayıp savaştıkları sivillere bunu borçludurlar. Korkutucu son, sonsuz korkudan evladır.

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Carsten Kühntopp