Yorum: İsyan mı edelim?



Para artan bir şekilde daha az kişinin elinde toplanıyor. Son derece problemli olan bu gerçeği dile getirmenin kıskançlıkla da ilgisi yok. Bu dengesizlik birçok musibetin yeşermesine en uygun ortamdır. Aynı zamanda çaresizlik içinde seyirci kalıyoruz. Ama birçok zengin hayır da yapıyor. Fena mı? Dünyanın en zengin adamı Bill Gates kurduğu vakıfla çok dua aldı. Ama yaptıklarından kimin yararlanacağına hayır sahibi tek başına karar veriyor.

Zengin, erkek ve nüfuz sahibidir

Dünyanın en zengin 62 kişisi arasında başka kimler var? H&M mağazalar zincirinin sahibi Stefan Persson 24,5 milyar dolarlık servetiyle en zenginler listesinin 28'inci sırasında yer alıyor. Persson tekstil ürünleri sayesinde bütün dünyada istihdam yaratıyor. Öncelikle de kadınları karın tokluğuna çalıştırdığı Asya ülkelerinde. Dünyanın en zengin 500'ünden 445'inin erkek adı taşıdığını da bu arada belirtmiş olalım.

Oxfam raporu iyi hazırlanmış bir araştırma. Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve OECD ile para ile politikanın yapışık ikizler olduğu Nijerya ve Brezilya'daki kaynaklardan topladığı dipnotlar sekiz sayfa tutuyor. ABD ve İngiltere'de yapılan araştırmalar da raporda zikrediliyor. Finans branşında yılda en 500 bin dolar kazananların yüzde 34'ü ‘kasıtlı hata', daha doğrusu hile yapıldığını doğruluyor. İyi de, bunu bilmenin kime yararı oluyor?

Zenginlik çalışkanlıkla ilgili değildir

Servet yoğunlaşması sürüyor. Büyük bölümü de tekelcilerin elinde birikiyor. Apple, Google, Monsanto, InBev (dünyanın en büyük biracılık holdingi). Olması gerektiği kadar vergi ödememek için lobicilik faaliyetlerine milyonlar harcanıyor. Oxfam geçen yıl, dünyanın en zenginlerinin sadece faizden günde 5 milyon dolar kazandıklarını ortaya çıkarmıştı. Aşırı zenginliğin çalışkanlıkla ilgili olduğu sanılmasın.

Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda gelir ve servet dağılımındaki eşitsizliğin bir numaralı gündem konusu yapılacağını sanmak aşırı iyimserlik olur. Ama bakarsınız, toplantılara koşuşturan kalburüstü katılımcılardan ‘Forbes' dergisinin internet sitesine göz atacak zaman bulanlar çıkar. Dr. Martin Luther King Jr.'ın sözleri cuk oturmuyor mu? “Dünyanın en geçerli ve önemli sorusu, başkaları için ne yaptın?'dır.”