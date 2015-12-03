Yorum: Duma lokumsuz kaldı



Rusya parlamentosu Duma'nın kantininde bir daha Türk lokumu yenmeyecekmiş. Acaba doğru mu?

Halk dilinde Rus halkının uşağı olarak adlandırılan milletvekilleri lokumsuz kalmaktan kim bilir nasıl üzülecekler? Lokum bazılarına çok tatlı gelir. Geniş halk kitlelerinden esirgenecek olan yiyecekler ise gıda değeri olan ve düşman ilan edilen domates, portakal ve et.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yılbaşından itibaren Türk mallarının boykot edilmesi için yayınladığı kararname yürürlüğe girmeden önce Duma'da görüşülüp yasalaştırılacak. Lokumun kaderi bu kararın yıldırım hızıyla Duma'dan geçebileceğini gösteriyor. Devlete itaatkarlık yarışı daha yasalar çıkmadan diğer Türk mallarının da boykot edilmesine yol açtı. Türk TIR'ları Beyaz Rusya sınırında bekletilirken Türkiye'den ithal edilen diğer gıda maddeleri de ‘hastalıklı' damgasını yiyor.

Tıbben değil siyaseten hastalıklı

Efendim? Türk domatesi hasta mı ediyormuş? Buna kimsenin inandığı yok. Siyasi nedenlerle istenmeyen gıda maddelerine ‘hastalıklı' yaftası yapıştırmak Rusya'da adet haline geldi. Gürcistan ihtilafında ‘Borzomi' adlı Gürcü gazozu raflardan kaybolmuş, Ukrayna anlaşmazlığında ise Ruslar ‘Roshen' marka şekerlemeden mahrum edilmişti. ‘Roshen' Rusların nefret ettikleri Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'nun fabrikalarında üretilmekteydi.

Gelelim Türk ürünlerine. Rus ambargosu Türk tarımcılığını mutlaka olumsuz etkileyecektir. Türkiye, Rusların AB'ye uyguladığı karşı yaptırımların yarattığı boşluktan yararlanmaktaydı. Türkiye'nin haksız olduğunun ispatlanması kaydıyla Rusya'nın bir savaş uçağının Türkiye tarafından düşürülmesine ses çıkarmaması doğal olarak beklenemezdi. Hem de ticari savaş hakiki savaştan her zaman iyidir. Ama sonunda faturayı hep sade Rus vatandaşına mı ödetmek gerekir? Anlamak gerçekten zor. Fiyatların fırlaması ve daha fazla Rus'un fakir düşecek olması da cabası.