Yorum: Draghi'nin felakete yolculuğu



Huylu huyundan vazgeçmedi. Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Mario Draghi faiz ayarıyla yine oynadı ve Euro Bölgesi'nin ana faiz oranını sıfıra indirdi. Küçük tasarrufların ‘kamulaştırılması' devam etmekle kalmayıp daha da vahimleşiyor.

Son derece tartışmalı olan varlık alımları daha da genişletiliyor. AMB 60 milyar Euro olan aylık tahvil alım sınırını 80 milyara çıkardı. Bu programa şirketlerin borç senetleri de dâhil edildi. Mario Draghi'nin para politikasındaki başına buyrukluğu devam ediyor.

Beyhude program

Avrupa parasının bir numaralı muhafızının başlıca problemi, şimdiye kadar alınan kararların hiçbirinin olumlu etki göstermemiş olması. Aksine, Draghi'nin banknot matbaasına yüklenip arttırmaya çalıştığı enflasyon sıfır yakınlarında yalpalayıp duruyor. Euro Bölgesi'nin ekonomisi de bir türlü canlanmıyor. İşletmeler yatırım yapmayı öze alamadığından, kredi talebi de artmıyor.

Taze para sıkıntısı çekmeyen bankalar elindeki paradan kurtulamıyor. Kasasındaki fazla parayı AMB'de park etmek isteyen daha fazla park ücreti ödüyor. Böyle olunca da başka yatırım yolları aranıyor. Çünkü paranın herhangi bir şekilde akması gerekiyor. Para balonlaşıyor. Emlak piyasasında, sanat piyasasında, otomobil piyasasında balonlar oluşuyor. Antika otomobillere bile servet ödeniyor.

Petrole yatır Mario!

Planı tutmayan Mario Draghi'yi piyasayı inadına paraya boğmaya iten ne olabilir? Tahvil piyasasını çoktan kurutmadı mı? AMB kendi kuralları gereği, tahvil borçlarının üçte birinden fazlasını alamıyor. Yüzde 2'lik enflasyon hedefine de inatla sarılıyor. Euro Bölgesi'nde fiyat artışının bu oranın üzerine çıkması istenmiyor. Ama yüzde 2, ham petrol varil fiyatının 100 dolar olduğu dönemlerde keyfi olarak belirlenmiş bir oran. Alman Baader Bankası'nın rant analisti Klaus Stopp geçenlerde AMB'nin varlık alımlarını bırakıp Rotterdam borsasında petrole oynamasını, borç senedi yerine petrol stoklamasını tavsiye etti.

Yoksa çek git!

Draghi cinnet getirmiş gibi para politikası yapıyor. Ucuz para uzun vadede güveni siler, uyuşturucu gibi bağımlılık yapar, Euro ülkelerine yapısal reformları ihmal ettirir. Doz devamlı arttırılınca hasta iyileşmez. Kuzey – güney yönündeki muazzam para transferi sürüp gider. Avrupa'nın borç rekortmenleri İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan Draghi'ye duacı. Euro Bölgesi ise gitgide buz dağına yaklaşıyor.

Avrupa Birliği Komisyonu'nun hafta ortasındaki gibi Madrid ve Roma'ya tehdit mektupları yollamasının faydası yok. Komisyon borçlulardan tasarruf etmelerini ve yapısal reformlar yapmalarını istiyor. Mario Draghi para musluklarını sonuna dayadığı gün sadece yatırımcıyı sevindirebildi. Faiz kararı Avrupa borsalarını kanatlandırdı. Para eroinmanlarına daha fazla uyuşturucu geldi. Ancak Draghi, borsa düşmeye başladığında finans piyasası istedi diye para enjektörünü çekip hisse senetlerinin değerlenmesini sağlayamaz. Eğer AMB başkanı para politikası manevraları sırf bu amaçla yapıyorsa, o zaman şapkasını alıp gitmesi gerekir.