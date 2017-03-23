Yorum: Demokrasi savunucusu Steinmeier

Konuşma doğru zamanda yapıldı. Frank-Walter Steinmeier mecliste yemin ederek Almanya Cumhurbaşkanlığı görevine başladıktan sonra genel kurulda demokrasinin değerlerini anlatan ve bu değerlerin korunmasını konu alan ateşli bir konuşma yaptı. Selefi Gauck da görevde kaldığı 5 yıl boyunca demokrasinin değerlerine sahip çıkan konuşmalar yapmıştı. Halefinin bu geleneği sürdürmesi sevindirici bir gelişmedir. Steinmeier konuşmasında partiler üstü bir Cumhurbaşkanı olacağını ama tarafsız kalmayacağını vurguladı.

Almanya'nın yeni Cumhurbaşkanı meclis genel kurulundaki ilk konuşmasında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yumuşama sinyalleri göndermesini, gazeteci Deniz Yücel'in tahliye edilmesini ve ‘Nazi uygulaması' benzetmelerine son vermesini istedi. Bu mesajı Ankara'ya üstüne basa basa ama kendini beğenmişlik yapmadan gönderdiği için Frank-Walter Steinmeier'e teşekkür borçluyuz.

Hitabet gücüyle değil, sözleriyle coşturdu

Cumhurbaşkanı Steinmeier konuşmasında Türkiye'nin 20 yıl boyunca Avrupa'ya yaklaşmak için çaba harcamış olmasından övgüyle bahsetti ve nesillerdir Almanya'da yaşayan Türkleri de unutmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkilerini artıracak olan 16 Nisan'daki Anayasa değişikliğiyle ilgili referandumda Almanya'daki Türkler de oy kullanabilecekler. Steinmeier'in sözleri tercih tavsiyesi niteliğini taşımıyordu ve yaşayan demokrasi idealini tasvir etmekteydi. ‘Demokrasi için mücadele etmeyi yeniden öğrenmeliyiz' şeklindeki sözleri son derece yerindeydi.

Steinmeier selefi kadar usta bir hatip olmamakla birlikte genel kuruldaki konuşması heyecan vericiydi. Avrupa ve ABD başkentlerinde iktidarın anahtarını elinde tutan popülistlerin ilkel sözlerinden usanmış olanların yüreğine su serpti. Steinmeier'in ‘popülistlere farklı tezlerle hep bir ağızdan karşı çıkılması' şeklindeki çağrısı umalım genel kuruldaki gibi dışarıda da yankısız kalmasın.

Yeni Almanya Cumhurbaşkanı'nın ilk konuşmasında söyledikleri gerekliydi. O tam bir Alman ve Avrupalı yurtsever gibi konuştu. Steinmeier haklı olarak aydınlanmış yurtseverlikle Avrupa'ya bağlılığın birbirinden ayrılamayacağına vurgu yaptı. Bu inancını özgüven ve iyimserlikle dile getirmiş olması sözlerine daha fazla ağırlık kazandırdı. Almanya'nın yeni devlet başkanı kibir ve çok bilmişlikten uzak bir şekilde kendine ne kadar güvendiğini gösterdi. Steinmeier'in yemin etmesi, konuşması ve selefinin sözleri tam anlamıyla demokratların karşıtlarına savaş ilan etmesi anlamına geliyordu.

© Deutsche Welle Türkçe

Marcel Fürstena