Yorum: Comey'in ifadesi sonuçsuz kalacak

Donald Trump tarafından azledilen FBI Başkanı James Comey'in Senato'da verdiği ifade ABD Başkanı açısından itibar zedeleyiciydi ama sanıldığı kadar tehlikeli çıkmadı. Senatörlerin soruları ABD Başkanı'nın kibir ve burnu büyüklüğünün yeni ayrıntılarını gün ışığına çıkardıysa da, Trump'un hukuku ihlal ettiğine dair ipuçları bulunamadı.

Amerikalılar Washington'da sergilenen dramı farklı değerlendiriyorlar. Demokratlar Comey'in açıklamalarının Trump'un bu makama layık olmadığını, hatta tehlike doğurabileceğini gösterdiğini belirtirken, Trump hayranları amatör bir politikacı olan kahramanlarının Washington'un ‘yerleşik nizamının' entrikalarına kurban edilmek istendiğini savunuyor.

Dünyanın geri kalan kısmı ABD'de sahnelenen oyunlara sırt çevirmenin en iyisi olduğunu düşünüyor ama Washington'da olanlardan kendini sıyıramıyor. Çünkü ABD başkentinde olup bitenler bütün dünyayı etkiliyor. Şurası kesin ki, Trump şimdilik koltuğunu kurtardı. Ama ülkeyi yönetmesi, yasaları Kongre'den geçirmesi ve dış politikadaki liderlik iddiasını kabul ettirmesi daha da zorlaşacak. Çünkü Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğu oluşturan Cumhuriyetçiler Başkan'a uymakta tereddüt ediyorlar. Sağlık ve vergi reformunun yakında yasalaşması ihtimali zayıflıyor.

Trump'ın görevden alınması zor

Comey'in verdiği bilgiler Washington'un kendisiyle uğraşmaya devam edeceğini gösteriyor. Yönetim felç olmuş gibi. Başındaki sorunları söküp atamıyor. Trump, adli makamların çalışmalarını etkilemeye çalıştığını inkâr ediyor. Ne onun, ne de Comey'in söyledikleri kanıtlanabiliyor. Demokratlar ne kadar hevesli olurlarsa olsunlar, bu ortamda Trump'ın görevden azledilmesi için gerekli işlemleri başlatmak imkânsız.

Cumhuriyetçi Parti'deki Trump karşıtları Başkanı ‘sırtından bıçaklamayı' göze alamıyorlar. Görevden alma işlemleri uzun yıllar sürebilir ve sonunda boşa da çıkabilir. Seçimden kısa süre sonra böyle bir işlemin başlatılmasını Amerikalı seçmen anlayışla karşılamaz. Anlaşılan Washington yaz tatiline kadar bir Komisyon oturumundan diğerine taşınıp duracak.

ABD'nin zayıflaması karşıtlarına yarıyor

Bu çetrefil durum Moskova ve Pekin'in işine yarıyor. ABD zayıfladıkça karşıtları güç kazanıyor. ABD'nin lider güç olma özelliğini kaybettiği yerde Çin ve Rusya boşluğu doldurmaya çalışıyor. Bunda başarılı da oluyorlar. Çin Afrika'daki nüfuzunu arttırırken, Rusya yakın ve Orta Doğu'da daha fazla etkinlik gösterebiliyor.

Başta Almanya olmak üzere ABD'nin dostları ise Washington'daki meselenin bir an önce halledilmesini arzuluyorlar. Ama ABD'de demokratik kurallar esaslı fakat yavaş işletilebiliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Miodrag Soric