YORUM: Çifte vatandaşlıktan kim korkuyor?

Çifte vatandaşlık konusu Almanya'da hararetle tartışılıyor. Tuhaf bir şekilde modası

geçmiş

tezler öne sürülüyor. İnsanın iki devlete de tabi olamayacağı, çifte vatandaşlık sahiplerinin

sadakat ikilemi içine gireceği söyleniyor. OIumsuz hava oluşturuluyor, korkular depreştiriliyor.

'Despotlar ve otokratların beşinci kolu' yakıştırmaları yapılıyor, çifte vatandaşlık sahiplerinin

demokrasi inancına ve demokrasiye yatkınlığına şüpheyle yaklaşılıyor. Mesaj basit: Tehlike

geliyor!

Ama kastedilen, Amerikan asıllı Almanlar arasındaki

Trump taraftarları, Fransız asıllılar

arasındaki Le Pen yandaşları, 690 bin Polonya kökenli Alman arasındaki Kaçinski hayranları

ya da yaklaşık 570 bin Rusya Almanı içindeki Putin sempatizanları değil. Hayır,

konu sadece

çifte vatandaşlığa sahip 530 bin Türk arasındaki Recep Tayyip

Erdoğan taraftarları.

Erdoğan ve 'beşinci kolu'

Erdoğan şu an Almanların en gözde düşmanı. Erdoğan kendisinden korkulması gereken,

demokratik Avrupa'yı tehdit eden adam. Beşinci kolu dedikleri Almanyalı Türkler de

Erdoğan'ın bir işaretini bekliyor. Bu tezin sonucu olarak mantıken, buna karşı korunulması

gerekiyor. Harekete geçin! Derhal! Ve kararlı bir şekilde!

Peki nasıl? En iyisi çifte vatandaşlığa sahip tüm Türkleri karar vermeye zorlamak. Ya Türk ya

Alman pasaportu! Bu talep oldukça cazip. Karmaşık gerçekliğe basit bir çözüm sunuyormuş

gibi geliyor kulağa. Tek sorun, çifte vatandaşlığı kaldırmak, karşıtlarının dile getirdiği gerçek ya

da sözde sorunların hiçbirini çözemez.

Demokrasi düşmanları

Çifte vatandaşlık, yürürlükteki AB hukukunun bir parçası. Yani AB vatandaşlarının elinden

bu

hakkı alamazsınız. Yani Almanya'nın Macar asıllı Almanlar arasındaki Orban yandaşlarına da

Hırvat asıllılar arasındaki aşırı sağcı Ustaşacılara da katlanması gerekiyor.

Sonuçta açıkça görülüyor ki, konu sadece Türkler. Bu nedenle birkaç gerçeği hatırlatmakta

fayda var. 2011 yılındaki nüfus sayımına göre Almanya'da Alman pasaportunun dışında başka

bir vatandaşlığa daha sahip olanların sayısı yaklaşık 4 milyon 300 bin. Aralarından yaklaşık

500 bini Türk asıllı. Karşılaştırmak gerekirse, Almanya'da Alman pasaportuna sahip olmayan

1,5 milyon Türk yaşıyor. Sadece Alman pasaportuna sahip Türk kökenlilerin sayısı ise yaklaşık

800 bin. Yani toplamda Almanya'da yaşayan Türklerin yüzde 20'sinden de azı çifte

vatandaşlığa sahip. Alman demokrasisine yönelik tehdit nerede?

Çifte vatandaşlıkla ilgili tartışmalar Köln'de düzenlenen Erdoğan yanlısı miting sonrasında

alevlendi. Mitinge 30 bin ila 40 bin kişi katıldı. Yani Almanya'da yaşayan çifte vatandaşlık

sahibi Türklerin en fazla yüzde 6 ila 7'si ya da toplam Türk kökenlilerin yüzde 1,5'u. Köln'deki

mitinge katılanların hepsi toptan demokrasi düşmanı bile olsa aynı orana göçmen kökenli

olmayan Almanlar arasında da rastlamak mümkün. Anketlere ya da seçim sonuçlarına

bakmak yeterli. Başka bir deyişle demokrasi, sistemin içinde yaşayanlarca da tehdit

edilebilir. Kaç pasaporta sahip olduklarının önemi yoktur.

Tehlike değil, zenginlik

Çifte vatandaşlık karşıtlarının en sevdikleri tez, şu denklem: Çifte pasaport = Çifte sadakat =

Olmaz öyle şey! Bunun gerçeklerle pek bir alakası yok. Almanya'da göçmen kökenli

milyonlarca insan için çok kimliklilik çok doğal ve normal bir durum.

Farklı diller, farklı kültürler

ve sorulara verilen farklı yanıtlar: Kendimi nerede daha iyi hissediyorum? Nererde yerleşik

hissediyorum? Çifte vatandaşlık, yanıt verebilme imkanı ve aynı anda farklı dünyalara aidiyetin,

dolayısıyla entegrasyonun işaretidir. Pasaportlardan birinden vazgeçmeye zorlanan kişinin

aidiyetinden de vazgeçeceğine inanmak büyük bir yanılgı. Bu sadece insanların küsmesine,

sırtını dönmesine ve ikiyüzlülüğe yol açar. Çünkü sadakat aşk gibidir. Sekse zorlayabilirsiniz

ama aşka asla!

Tabii ki demokrasinin kendini koruyabilmesi, düşmanlarına

karşı mücadele imkanına sahip

olması gerek. Ancak modern bir demokrasi sadece açık bir toplum şeklinde işleyebilir ve

kendini geliştirebilir. Bu açıklığın bir ifadesi de vatandaşlarına kimliklerini hissettikleri gibi

yaşayabilmeleri imkanı tanımaktır. Bu, iki pasaport anlamına gelse bile.