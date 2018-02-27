Yorum: CDU'lu Merkel ve Merkel sonrası CDU

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin Genel Başkanı Angela Merkel'in durumu şu anda önceki başbakanlar Konrad Adenauer ve Helmut Kohl gibi sağlam. Merkel partisini hâlâ sorunsuz bir şekilde yönetiyor. Çünkü CDU'da lidere darbe yapılmaz. Koalisyon hükümeti kurulduğu takdirde partisinin hükümete vereceği bakanlar Merkel'den çok daha genç olacak. Yeni genel sekreterin de gençler arasından seçilmesi partinin gelişmekte olduğunu gösteriyor.

24 Eylül genel seçimlerinin üzerinden beş ay geçti. Angela Merkel, partisi CDU'nun kongresinde büyük koalisyon için destek istedi ve delegeler de Başbakan'ın talebini ezici çoğunlukla kabul etti. Oylama sonucu "Böyle geldi, böyle gider" şeklinde yorumlanabilirdi, ama delegelerin asıl vermek istediği mesaj "Böyle devam etmez" oldu.

Merkel kongreleri dönemi kapandı

CDU'nun bir günlük kongresi "Merkel'in kongresi" olmadı. Merkel, koalisyon anlaşmasının kabul edilmesi için uzun bir konuşma yaptı. Konuşması sakin, açıklayıcı ve aydınlatıcıydı. Genel Sekreter Anette Kremp-Karrenbauer ise son derece ateşli bir konuşma yaptı. Kendinden şüphelenmeye başlayan bir partinin genel sekreteri de ancak böyle konuşabilirdi.

Kongreye katılan 1001 CDU delegesinin onayladığı koalisyon anlaşmasının eski ve müstakbel koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) üyeleri tarafından da kabul edilmesi gerekiyor. Merkel bir saatlik konuşması sırasında SPD ve seçim kampanyası sırasında hiç değinmediği Almanya için Alternatif (AfD) dışındaki partilerin adını anmadı. Başbakan AfD'nin antisemit olduğunu ve radikal sağ ve solun antisemitizmin partileri olduğunu dile getirdi.

Planlanan süreyi aşan kongre sırasında CDU'nun son seçimde aldığı sonucun hayal kırıklığına uğrattığı delegelerden bazıları da söz alarak koalisyon anlaşmasına neden karşı olduklarını anlattılar. Kongrelerini son derece disiplinli yapan ve iyi organize eden CDU açısından genel görüşme oldukça hareketli geçti.

Mikrofona gelenler Merkel'i geçmişteki başarılarından dolayı övdüler. Hazırlanacak olan yeni parti programına değinirken yeni Genel Sekreter Kramp-Karrenbauer'e güven kredisi açtılar. CDU zirvesinin genel seçimden sonra yapmaya yanaşmadığı hesaplaşmanın acısı bu kongrede çıktı.

Eski bakanlara ve geleceğin liderine bol alkış

En çok alkışı parti lideri değil, aralarında eski Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble'nin de bulunduğu ve bakanlar kurulunda yer almayacak olan isimlerle partinin yeni genel sekreteri aldı. İlk kez bir kongrede Merkel'i konuşmasının ardından alkışlama zahmetinde bulunmayan delegeler görüldü.

SPD'deki oylama öncesine rastlayan Berlin'deki CDU kongresi bütün akımların eleştirel görüşleri dile getirebildiği bir geçiş kongresi oldu. Buluşma Merkel'in koltuğunun şimdilik sağlam olduğunu ama partiyi geleceğe Annegret Kramp-Karrenbauer'in taşıyacağını gösterdi.

Aynı zamanda da Merkel sonrasının ilk CDU kongresinin nasıl geçeceğini de gösterir gibiydi.

Christoph Strack

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