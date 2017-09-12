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Deutsche Welle

Yorum: Arakan trajedisindeki ikiyüzlülük

Shamil Shams yorumunda Myanmar’daki Rohingaların öldürülmesini protesto eden Müslümanların kendi ülkelerindeki dini azınlıklara yapılan baskıya ses çıkarmadıkları görüşünü savunuyor.

12 Eylül 2017 18:40

Türkiye'den Pakistan'a kadar bütün Müslüman ülkeler Myanmar'daki Rohinga Müslümanlarının öldürülmesini ve Arakan eyaletindeki askeri operasyonları kınadı. Endonezya ve Pakistan'da Myanmar'daki Budist çoğunluğu ve aynı zamanda Nobel Barış Ödülü sahibi de olan Myanmar'ın fiili lideri Aung San Suu Kyi'yi protesto gösterileri düzenlendi. Aung San Suu Kyi'den Nobel Ödülü'nün geri alınması da talep ediliyor.

Güneydoğu Asya'da gerçekten utanç verici olaylar cereyan ediyor. Ancak Müslüman ülkelerin Rohingaların acısına gösterdiği tepki de tasvip edilemez. Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerde dini azınlıklarla tarikatlara yapılan muamelenin de kınanması gerekir. Pakistan'daki Hindu, Hristiyan ve Ahmedilere on yıllardır baskı yapılıyor. Hristiyan mahalleleri kundaklanıyor, Hindular ‘İslam'a ya da peygambere hakaret etmekle' suçlanıp linç edilmekten korkuyorlar.

Cihatçı sloganlar Rohingalara yarar sağlamaz

Endonezya ve Malezya'da yükselen siyasi İslam bu ülkelerin kültürel çoğulculuğunu tehdit ediyor. Bu bakımdan Endonezya, Malezya ve Pakistan'daki İslamcı şahinlerin Myanmar'daki Rohingalara yapılan baskıyı kınamaları yadırganıyor.

Bütün bunlar Rohingaların en fazla baskıya maruz kalan azınlıklar arasında yer almalarına gerekçe oluşturmaz. Vatansız Rohingalar on yıllardır Myanmar'da yaşıyorlar. Komşu Bangladeş de onları kabul etmek istemiyor. Tarifi imkânsız bir insani trajedi yaşanıyor. Ama olanları din açısından değerlendirmek zulüm çeken azınlığa haksızlık olur.

Söz konusu olan Budizm ile İslam arasındaki mücadele değildir. 2012 yılında Arakan'da şiddet patlak verdiğinde ilk tepkiyi gösterenler Batılı hükümetler, kurumlar ve aktivistler olmuştu. Uluslararası yardım kuruluşları Myanmar ve Bangladeş'teki mülteci kamplarında yaşayan Rohingalara ‘slogan patlatan' cihatçılardan, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Abbasi'den çok yardım ediyor.

Anlaşmazlığın İslamlaştırılması

Rohingaların katledilmesine Müslüman ülkelerden yağan kınama mesajları tek taraflı olup gerçeği çarpıtıyor. Aynı zamanda insani acıları dini amaçlara alet ediyor. Arakan'daki anlaşmazlık hiçbir zaman Budizm ile İslam arasındaki bir anlaşmazlık olmamıştı. Aslında bölgeyi yıllardır pençesinde kıvrandıran siyasi ve ekonomik bir anlaşmazlıktır. Cihatçı unsur anlaşmazlığa sonradan yamalanmıştır. Silahlı boyutun da eklendiği Arakan anlaşmazlığının ‘İslamlaştırılmasının' bedelini yine Rohingalar ödemektedir.

© Deutsche Welle Türkçe

Shamil Shams

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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