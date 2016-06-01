Yorum: Almanya'nın göç yasasına ihtiyacı var



Nihayet uyum yasasına kavuşan Almanya göçmenlerin hak ve yükümlülüklerini düzene sokuyor. Göçmenlerin Alman toplumuna uyumlarıyla meşgul olmaya başlanması tarihi bir dönüm noktası sayılmalı. Almanya nihayet göçmenlerden ne beklenebileceğine kafa yormaya başladı.

İltica hukuku değişmemeli

Ancak geç bile kalan uyum yasası gerekli göç yasasının yerini dolduramaz. Geçmişte göçmen veren Almanya artık göçmen alan bir ülke oldu. Bunu hala kabul etmek istemeyen, unutmaya çalışanlar var. Oysa Almanya'nın göçmenlere ihtiyacı var. Almanya doğum oranı düşük ülkeler arasında yer alıyor. İş hayatında, sanayide, araştırmada, eğitimde, kalifiye işçilikte ve mühendislikte yeni nesillere ihtiyaç var. Almanya refah düzeyini koruyacaksa bunu ancak göçle başarabilir. Ama özellikle ve kontrollü bir şekilde göçmen almak şartıyla.

Göç yasası şu üç noktayı düzenleyebilmeli: Aranılan ve istenilen göçmen alınmalı. Takibata uğratılan muhaliflere, rejim aleyhtarlarına, yazarlara, insan hakkı savunucularına ve tehdit altındaki azınlıklara iltica hakkı tanınmalı. Savaş ya da felaketlerden kaçanlar geçici olarak Almanya'ya sığınabilmelidir. İltica hukuku da değiştirilmemeli. Takibat kurbanı iltica hakkını kullanabilmelidir. Ama bu hak yasal ya da yasadışı göç için suiistimal edilmemelidir. Her yıl sadece birkaç bin yabancıya iltica hakkı tanınırken aynı zamanda yüz binlerce yabancının gelip iltica başvurusunda bulunması, iltica hakkının kötüye kullanılmasının bu hakkı bitireceğini gösterir.

Görev büyük koalisyonda

Aranan göçte ise durum farklı. Almanya Yeni Zelanda'dan İspanya'ya kadar her yerde, hekim, yazılımcı, fizikçi, sosyolog, öğretmen, kimyacı ve makine mühendisi arıyor. İhtiyaç duyduğu yabancı uzmana iş ve ikamet statüsü veriyor. Onların Alman uyruğuna geçmelerini kolaylaştırıyor. Neden bir Hint Alman filolojisi profesörü, Rostock Üniversitesi'nde ders vermesin, bir Afrikalı rahip Bavyera'da çalışmasın ya da Bolivyalı mühendis Mercedes'in planlarını çizmesin?

Mültecilere gelince. Onların ülkelerinden kaçmasına neden olan iç savaşın daha ne kadar süreceği belli değil. Devletler hukuku doğal olarak onlara ikamet statüsü tanıyor. Almanca öğrenmeleri ve Almanya'da çalışmaları için yeni uyum yasası çıkarıldı. Genç mültecilerin göçmen statüsüne geçme şansı bulunuyor. Almanya'yı bu alanda zor ve uzun sürecek bir görev bekliyor. Bu durum Almanya'nın aranan ve istenen göçmen ihtiyacını etkilemez. Bunun için de yıllardır talep edilen göç yasasının bir an önce çıkarılması gerekir. Büyük koalisyon bu görevi yerine getirebilir.