Yorum: Alarm zilleri çalıyor



Almanya'nın eski başbakanlarından Helmut Kohl ağır hastalığına rağmen siyaset sahnesinde kendini hissettirmeye devam ediyor. Kohl bugün Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı ağırlayacak. Kohl ile Orban'ın bir araya gelecek olmaları, Kohl'ün dünya görüşü ve Avrupa'nın içinde bulunduğu durum hakkında çok şey ifade etmektedir. Buluşma aynı zamanda siyasi çizgisini belirlemekte zorlanan Kohl'ün partisi Hristiyan Demokrat Birlik için de alarm ziline basacaktır.

Emekli siyasetçilerin aktif dönem sonrasını nasıl geçirdikleri her zaman merak konusu olmuştur. Kısa süre önce ölen eski Dışişleri Bakanı Hans Dietrich Genscher eski anlaşmazlıkları körüklemeye yanaşmadığı için çok seviliyordu. Bazı emekli siyasetçiler kitap yazar, anılarını aktarırken de geçmişle hesaplaşmak yerine geleceğe dair değerlendirme yaparlar. Gerhard Schröder de anılarını derlediği kitabında ‘uysal' bir üslup kullandığı için en büyük rakibi Angela Merkel'i kitabın tanıtım toplantısında katılmaya ikna edebilmişti.

Açık hesaplar

Görülecek hesabı olduğunu düşünen emekli siyasetçiler de vardır. Örneğin eski Bavyera eyalet Başbakanı Edmund Stoiber ya da Helmut Kohl gibi. Onlar kendilerini değil Almanya ve Avrupa'yı düşündükleri için görüşlerini dile getirdiklerini söylerler. Stoiber geçenlerde Vladimir Putin'i ziyaret emişti. Helmut Kohl de Macaristan Başbakanı Orban ile buluşuyor. Her iki politikacı da Almanya Başbakanı Angela Merkel'inkinden farklı bir Avrupa istiyor. Böyle düşünmek haklarıdır. Avrupa'nın nasıl sendelemekte olduğu ortadadır. Büyük Avrupalı Kohl, Avrupa'nın birleşmesi için zorlu mücadele vermiş ve izlenecek ortak yolun ve ortak para biriminin doğum hatasına yol açan bazı kararlarda imzası olduğu halde ‘büyük Avrupalılığı' tescil edilmiştir.

Bu bakımdan, yaşlı politikacının Birlik krizinin Avrupa krizine dönüştüğü bir dönemde Almanya Başbakanı'nın Avrupa politikasındaki en büyük rakibi Viktor Orban ile bir araya gelmesi talihsizce verilmiş bir sinyal olabilir. Kohl'ün kitabnda Avrupa'nın geleceğinden neden endişe duyduğunu anlatan son kitabı yakında satışa çıkacak. Merkel ile de ayrı düştüğü zamanların olduğu 86 yaşındaki Kohl yeniden sahneye çıkıyor. Hem de Berlin'in sıkı sıkıya sarıldığı ‘acık Avrupa' düşüncesine karşı olan Viktor Orban ile birlikte. Kohl bunda sakınca görmüyor. İki siyasetçinin birbirleri hakkında söyleyecekleri her söz Angela Merkel'i hedef alacaktır.

Kohl'ün partisinde hareketlenme olacak

Helmut Kohl'ün nasıl bir halet-i ruhiye içinde olduğu bilinmez. Ama buluşmanın kendine yön arayan partisinin Berlin'deki merkezinde alarm zillerini çaldırtmaya yetmesi gerekir. Aralık ayındaki kongrede partisi Merkel'in Avrupa politikasına büyük destek vermişti. Hristiyan Demokrat Birlik açık tartışmayla politikalarını belirleyen değil, genel başkanının izinden giden bir parti oldu. Merkel'in rotasından sapan adaylar mart ayındaki eyalet parlamentosu seçimlerinde hezimete uğradı.

Şimdi de son seçimlerin şokunu atlatmaya çalışan partisindeki Merkel'ci olmayan kanadın sembolü durumundaki Helmut Kohl sahneye çıkıyor. Sessiz kalıp büyük rakibi Sosyal Demokrat Parti'nin kendini nasıl ayrıştırdığını keyifle izleyen Hristiyan Demokrat Birlik içinde de sesler yükselmeye başlayacak. Hristiyan Demokratlar genel başkanlarının çevresinde kenetlenebilirler. Ama seçmeni ikna etmek için karşılıklı görüşlerin daha fazla tartışıldığı bir parti olmak zorundadırlar.