Yorulsam da şikâyetçi değilim

T24- ‘Muhteşem Yüzyıl’ın kanser tedavisi gören senaristi Meral Okay, “Senaryoyu kimi zaman yorularak yazsam da şikayetçi değilim” dedi





Milliyet'in haberine göre, Sezen Aksu’yla Meral Okay, önceki günü Nişantaşı’nda geçirdi. Zanzibar’da öğle yemeği yiyen ikiliyle restoran personeli yakından ilgilendi. Aksu’nun, restoranda son albümünden ‘Unuttun mu Beni?’ şarkısının çalmasıyla hatıralara dalıp hüzünlendiği gözlendi.





Yemekten sonra Reasürans Pasajı’ndan birlikte çıkan ikiliden Meral Okay’ın bastonla yürümesi dikkat çekti.





Aksu’yla buluşmadan önce rutin kontroller için hastaneden çıktığı öğrenilen Okay, caddede otomobilini beklerken gazetecilerin sağlığıyla ilgili sorularını yanıtladı. Okay, “Hem kemoterapi hem de radyoterapi görüyorum. Sağlık durumum iyi. Endişelenecek bir şey yok. ‘Muhteşem Yüzyıl’ın senaryosunu kimi zaman yorularak yazsam da şikayetçi değilim” dedi.





* Sezen Aksu’yla Meral Okay, önceki günü Nişantaşı’nda geçirdi. Zanzibar’da öğle yemeği yiyen ikiliyle restoran personeli yakından ilgilendi. Aksu’nun, restoranda son albümünden ‘Unuttun mu Beni?’ şarkısının çalmasıyla hatıralara dalıp hüzünlendiği gözlendi.

* Yemekten sonra Reasürans Pasajı’ndan birlikte çıkan ikiliden Meral Okay’ın bastonla yürümesi dikkat çekti.

* Aksu’yla buluşmadan önce rutin kontroller için hastaneden çıktığı öğrenilen Okay, caddede otomobilini beklerken gazetecilerin sağlığıyla ilgili sorularını yanıtladı. Okay, “Hem kemoterapi hem de radyoterapi görüyorum. Sağlık durumum iyi. Endişelenecek bir şey yok. ‘Muhteşem Yüzyıl’ın senaryosunu kimi zaman yorularak yazsam da şikayetçi değilim” dedi.