Yörük müzesine 1 yılda 100 ziyaretçi sitemi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da Yörük kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak için 16 dönüm arazi üzerine kurulu Yörük Kültür Müzesi\'ni bu yıl 100 kişi ziyaret etti. Dünya Yörük Türkmen Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Kuş, 11 yılda 2 bin parça biriktirip kurduğu müzenin ziyaret edilmemesinden dert yandı, devlet yetkilileri ve üniversite yönetiminden tanıtım için yardım istedi.

Serik ilçesinde oturan Dünya Yörük Türkmen Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Kuş, Yörük kültürünü yaşatmak adına kendisine ait 16 dönümlük arazi üzerine 11 yıl önce Yörük Kültür Müzesi\'ni kurdu. Arazinin ortasına devasa boyutta, içerisinde masa ve sandalyelerin bulunduğu 1000 kişilik kıl çadırı yerleştiren Kuş, çadırı toplantı ve düğün organizasyonları için dekore etti. Arazi üzerinde kıl çadırdan küçük konaklar yerleştiren Kuş, Türkiye\'nin farklı bölgelerinden Yörük kültürünü anlatan 2 binin üzerinde eşyayı 200 metrekarelik müzeye yerleştirdi.

En az 60 yıllık olan eşyaların yanı sıra kadınların ve genç kızların eskiden giydiği yöresel kıyafetler, ev işlerinde kullanılan gereçler, tarihi tüfekler, semerler, kilimler, ahşaptan yapılma çocuk oyuncakları, kirmenler ve Serik ilçesine 1968 yılında getirilen ilk radyo bu müzede bulunuyor. Bazı eski tüplü televizyonları da müzeye yerleştiren Kuş, yaz aylarında müzeye gelenlere yöresel ürünlerden de ikram ediyor.

1 YILDA 100 KİŞİ ZİYARET ETTİ

Müzenin bulunduğu alan yaz aylarında küçük bir çiftliği andırıyor. Müzede, Karadeniz bölgesinden getirilen ve içi tamamen doldurulmuş bir erkek dağ keçisi de sergileniyor. Tüm bu çabalarına ve girişimlerine rağmen Yörük kültürünü, Yörükleriyle ünlü Serik\'te dahi tanıtamadığından yakınan Mustafa Kuş, müzenin ilgi görmediğinden dert yandı. Antalya\'ya gelenlerin burada böyle bir yer olduğundan dahi haberdar olmamasına üzüldüğünü dile getiren Kuş, \"Bu müzenin Türkiye\'nin hiçbir yerinde benzeri yok. Bu bizim kültürümüz. Ancak duyuramadık. Sadece Türkiye\'nin değişik yerlerinden gelen dernek başkanlarımız ziyaret etti. Serik ilçesinde bulunan müzemizi Serik\'ten gelip ziyaret eden olmadı. 2018 yılında çok az, gülünç denecek kadar az kişi geldi. Özellikle ısrar ederek buraya getirdiğim 100 kişi ancak vardır\" dedi.

Kuş, bu müzenin dağılması halinde bir daha bu eşyaların bir araya getirilmesinin imkansız olduğunu belirterek, devlet yetkilileri ve üniversite yönetiminden tanıtım için yardım istedi.

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