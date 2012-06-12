Yörsan Türkiye'de 'helal gıda belgesi' alan ilk firma oldu

Müslüman nüfusun yoğun olduğu ülkelerde helal ürün pazarının yıllık talebi 200 milyar doları aştı. Yörsan da Türkiye'de "Helal Gıda Belgesi" alan ilk süt ve süt ürünleri firması oldu.

Hangi dinden olursa olsun, günümüzde inanç değerlerine uygun olarak beslenmek isteyen insan sayısı hızla artıyor.

Dünyadaki ortalama 1,5 milyar müslümanın 10 milyon’u Amerika’da 25 milyon’u Avrupa’da, 300 milyon Afrika’da, 850 milyon Asya’da ve 250 milyon’u Ortadoğu’da yaşıyor.

Kaynaklar, Müslüman nüfusun yoğun olduğu ülkelerde helal ürün pazarının yıllık talebinin 200 Milyar dolar civarında olduğunu gösteriyor.

Uluslararası ticaretin son 10 yılda 2 katına çıkması, özellikle müslüman dünyasının cazip hale gelmesi, firmaları "Helal Gıda Sertifikası" almaya itiyor.

Türkiye'de TSE’den "Helal Gıda Belgesi" alan Yörsan, söz konusu belgeyi alan ilk süt ve süt ürünleri firması oldu. Yörsan, daha önce de Türkiye’de Helal Gıda belgelendirmesi yapan GİMDES’ten süt ve süt ürünleri sektöründe helal belgesi alan ilk firma olmuştu.



Helal Gıda Sertifikası Alım Süreci



Helal Gıda Belgesi almak için, TSE'ye resmi başvuru yapıldıktan sonra, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TSE'den konunun uzmanı en az iki kişiden oluşan İnceleme Heyeti tarafından üretim yerinde ilgili standarda göre inceleme gerçekleştiriliyor.

İncelemede; belgelendirilmesi talep edilen ürünün üretiminin, standardın öngördüğü şartlarda ve ortamda gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği yerinde tespit ediliyor. Üretim yeri incelemesi olumlu bulunan firmaların ürünlerinin laboratuvarlarda muayene ve deneylerinin yapılmasının ardından belgelendirme çalışmasının ilk aşaması tamamlanıyor.

Hazırlanan raporlar Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bir üyenin de bulunduğu 5 kişiden oluşan Helal Gıda Belgelendirme Komisyonu'na öneri niteliğinde sunuluyor. Nihai belgelendirme kararı bu komisyon tarafından veriliyor. Oy birliği kararının esas alındığı komisyon çalışmalarında Diyanet İşleri Başkanlığı mensubu üyenin katılmaması durumunda hiçbir karar alınamıyor.

Ürününe Helal Gıda Belgesi alan kuruluşta yılda en az iki kez habersiz olmak üzere ara kontroller yapılıyor. Ayrıca gerektiğinde piyasadan da numune alınarak ürünler denetleniyor. Ara kontroller sonucunda standarda ve sözleşme hükümlerine herhangi bir aykırılık tespit edildiği durumlarda, diğer belgelendirme uygulamalarından farklı olarak, hiçbir uyarı yapılmadan Helal Gıda Belgesi iptal ediliyor.