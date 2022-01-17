Yörsan'ın yeni sahibi Matlı Holding oldu

Susurluk İcra İflas Dairesi tarafından yapılan açık arttırmaya tek başına giren Matlı Holding, 6 aydır satış süreci devam eden Yörsan firmasının yeni sahibi oldu.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Türkiye'nin beyaz et ve yumurta sektöründe önde gelen firmalarından Keskinoğlu'nun yüzde 20'sini satın alarak yatırımlarını çeşitlendiren Matlı Holding, son olarak gıda şirketlerinden Yörsan'ı da bünyesine kattı.

Hatırlanacağı üzere Balıkesir’de 2019 yılında kayyum atanan ve hakkında iflas davası görülen Yörsan'ın Temmuz 2020'de iflasına karar verilmesinin ardından şirket icradan satışa çıkarılmıştı.