Balıkesir’in Susurluk ilçesinde süt ve süt ürünleri üretiminde faaliyet gösteren ve geçtiğimiz yıl kayyum atanan YÖRSAN’ın iflas talebi kabul edildi.

Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada YÖRSAN’ın iflasına karar karar verilerek kararın hemen uygulanması için İflas Müdürlüğü ile Susurluk Ticaret Müdürlüğü’ne bildirilmesi kararlaştırıldı.

Geçtiğimiz yıl ekonomik sebeplerden dolayı şirket yönetimine kayyumun atandığı YÖRSAN firmasının iflas talebi Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesi’nde kabul edildi. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davaya şirket yetkilileri ile üretici birliklerinin temsilcileri katıldı.

56 yıl önce kurulmuştu

1964 yılında Sebahattin, İzzettin ve Şerafettin Yörük tarafından Ankara'da Yörükler Limited Şirket adıyla kurulan şirket, ilk olarak zeytin üretimiyle başlamıştı.

Hemen ardından 1970 yılında peynir üretimine başlayan şirketin iş hacmi 1975 yılında Maltepe'de buzhane satın alımıyla büyümeye başladı. 1979 yılında Susurluk'ta bir mandıra satın alan şirketin fabrikası ise yine Susurluk'ta 1984 yılında faaliyete geçti. Aynı tarihte de Yörsan A.Ş kuruldu.

1985 yılında ilk kez pastörize süt üretimine ve kültür peynirciliğine başlayan şirket 1996 yılından sonra bayilik sistemiyle Türkiye'de hızla büyümeye başladı.

1999'da Susurluk'ta yeni bir fabrikanın temelleri atılırken, bu fabrika 2002 yılında hizmete başladı.

2013 yılında Yörsan'ın yüzde 80 hissesi Dubaili Abraaj Capital'e satılmıştı.

Yörsan'ın süt ürünleri üretiminin yanı sıra Susurluk'ta kendi adını taşıyan büyük bir dinlenme tesisi de bulunuyor.