Yorgunluk tarihe karışıyor

Dünyada yaklaşık 17 milyon kişiyi etkileyen kronik yorgunluk sendromundan mustarip olanlara tedavi yolu açılabileceği müjdesi verildi.



Bilim, kronik yorgunluk sendromunun sebebini buluyor mu? ABD’li bilim insanları, bu rahatsızlığın nedenini anlama yolunda büyük ilerleme sağladı. Uzun süreli halsizlik, uyku ve dinlenmeyle geçmeyen yorgunluk ve kas-eklem ağrıları belirtileriyle kendini gösteren sendrom dünyada yaklaşık 17 milyon kişiyi etkiliyor. Bu hastalığın rasyonel bir tıbbi açıklaması daha önceden net olarak yapılamıyordu. Bilim insanları şimdi kronik yorgunlukla fare lösemisi virüsü (XMRV) arasında bir bağ olduğunu tespit etti. Science dergisinde yayımlanan makaleye göre, XMRV virüsü, kronik yorgunluk sendromlu 101 hastanın 68’inde görülüyor.



Araştırmayı yürüten Dr. Judy Mikovits, sendromun XMRV virüsüyle bağlantısını diğer bilimciler de kabul ederse, kronik yorgunluk sendromundan mustarip olanlara tedavi yolu açılabileceği müjdesini veriyor. Böylece antiviral ilaçlarla tedavi mümkün olabilecek ve aşı çalışmaları da başlayacak.

Bir grup bilim insanıysa bu rakamların hastalığın nedenini tam olarak açıklamada yetersiz kaldığı, araştırmada kullanılan insan sayısının kronik yorgunluk çeken diğer çoğunluğun hastalık nedenini kesinleştiremeyeceği görüşünde.



