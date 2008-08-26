Yorgunluğunuzu beslenmeyle azaltabilirsiniz

Eğer yorgunsanız, kendinizi güçsüz ve halsiz hissediyorsanız, yani enerjiniz yetersizse aşağıdaki beslenme önerilerinden yararlanabilirsiniz.



* Öğün sayınızı artırın. Küçük porsiyonlar halinde günde 5-6 öğün yiyebilirsiniz. Sık sık ve az az yemeniz kendinizi daha enerjik hissetmenizi sağladığı gibi şişkinlik ve yorgunluğunuzu da azaltacaktır.



* Düzenli ve sürekli sıvı alın. Yorgunluk çoğu kez susuzluğun ve sıvı eksikliğinin belirtisidir. Günde en az 8-10 bardak su içerek enerji düzeyinizi koruyabilirsiniz.



* Hamur işlerinden uzak durun, hayvansal yağları terk edin. Birçok araştırma fazla miktarda hayvansal doymuş yağ ve hamur işi tüketenlerde yorgunluk ve halsizlik şikayetlerinin daha sık olduğunu ortaya koyuyor.



* Daha çok meyve yiyin. Özellikle glisemik indeksi düşük, lif ve posa miktarı yüksek, antioksidan kapasitesi fazla meyveleri gün boyu küçük porsiyonlar halinde tüketmeniz enerji düzeyinizi artırır. Elma, şeftali, siyah erik, kiraz ilk tercihleriniz olmalıdır.



* Atıştırma alışkanlığınızı değiştirin. Sık sık atıştırıyorsanız, sadece atıştırma seçeneklerinizi değiştirerek enerji düzeyinizi yükseltip, yorgunluğunuzu azaltabilirsiniz. Ayrıca kilo almaktan korunabilir, hatta birkaç kilo verebilirsiniz.



* Patates, mısır cipsi ve kuruyemişler yerine taze hazırlanmış sebzeleri (kabak, salatalık, yeşil veya kırmızıbiber) tercih edin.



* Küçük şekerlemeler, çikolatalar veya pastalar yerine kuru veya taze meyveler tüketin.



* Dondurma yerine dondurulmuş üzüm taneleri veya dondurulmuş küçük kavun ve şeftali parçaları yiyin.



* Yağlı krakerler yerine tuzsuz badem, fındık ya da cevizi tercih edin.



* Mayonez, kremalı salata sosları yerine sirke, limon suyu veya balzamik sosları tercih edin.



(Hürriyet)

