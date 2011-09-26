Yorgun Herkül eve döndü

T24- Türkiye’den ABD’ye kaçırılan Herakles diğer adıyla ‘Yorgun Herkül’ heykeli, Başbakan Erdoğan’ın uçağıyla Türkiye’ye döndü.







Radikal'in haberine göre, Erdoğan Esenboğa Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, “Turizm Bakanlığı’mız eserin iadesi için 20 yıldır ciddi gayretler sarf etmekteydi. Bu müzakareler Boston Güzel Sanatlar Müzesi’nin karşılıklı iyi niyet çerçevesinde heykelih üst yarısını iadesiyle neticelenmiştir” dedi.





ABD’den dün getirilen kayıp parça için Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Salih Güney 1996’da kampanya başlatmıştı. Kültür Bakanlığı’nın Yorgun Herkül için ABD’de açtığı dava da devam ediyordu. Perge Bilimsel Kazı Başkanı Prof Dr. Haluk Abbasoğlu ‘‘Heykelin alt kısmını 1980-81 arasında Antalya Perge kazılarında bulduk. Üst kısmının kaçırılmış olduğunu 1985’te tespit ettik. Türkiye’den geldiği anlaşılmaması için bir süre depolarında bekletmişler.





Dava sürüyordu, müze iade kararı aldı. Mahkeme de lehimize karar verecekti. Venedik Sözleşmesi’ne göre bilimsel olarak kaçırıldığı ispat edilen eserler zaten iade edilmek zorunda’’ dedi.





Daha önce de ABD’de işadamı William Koch’un elinde olan Elmalı Sikkeleri için dava açılmış, sikkeler dava Türkiye lehine döndüğü sırada 1999’da iade edilince “Dava sonucu beklenseydi, benzer tüm eserlerin iadesi için emsal teşkil edebilirdi. Fırsat kaçırıldı” yorumları yapılmıştı.



1980- Prof. Dr. Jale İnan tarafından bilimsel kazılar devam ederken eserin üst kısmı bir gece vakti kayboldu. Daha sonra eserin diğer yarısı toprak altından çıkarıldı.

1985- Heykelin üst kısmı, ABD’de ortaya çıktı. New York’ta ünlü koleksiyoncu çift Shelby White ve Leon Levy Boston Güzel Sanatlar Müzesi ile ortak aldıkları belirlendi. 20.yüzyılın en büyük tarihi eser hırsızlıklarından biri olarak değerlendirilen hırsızlık için Türkiye defalarca girişimlerde bulunduysa da White eseri iade etmeye yanaşmadı. Bunun üzerine ABD’de dava açıldı.

1996- Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Salih Güney heykelin iadesi için topladığı 30 bin imzayı Boston Müzesi yetkililerine teslim etti.

2011- Rivayete göre altın postlu aslanı ararken her gece 50 kadınla birlikte olduğu için ‘yorgun’ diye anılan heykel evine döndü.



