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Yaşam

''Yorgun Herakles''in restorasyonu başladı ANTALYA (A.A)

28 Eylül 2011 19:43

-''Yorgun Herakles''in restorasyonu başladı  ANTALYA (A.A) - 28.09.2011 - Antalya'daki Perge Antik Kenti'nden 31 yıl önce kaçırılan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın özel uçağıyla Türkiye'ye getirdiği ''Yorgun Herakles'' heykelinin restorasyonuna başlandığı bildirildi. Antalya Kültür Turizm İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 25 Eylül'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağı ile Ankara'ya, oradan da Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerince Antalya'ya getirilerek Antalya Müzesi yetkililerine teslim edilen heykelin, uzmanlar tarafından restorasyonuna başlandığı belirtildi. Açıklamada, heykelin daha sonra Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay tarafından basına tanıtılacağı kaydedildi.

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