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'Yorgo'dan boşanmadım'

Üç yıl önce Yunalı oyuncu Yorgo Seitaridis'le evlenen Tuğçe Kazaz'ın, "Yorgo'dan boşanmadım" dediği öğrenildi.

07 Ocak 2009 02:00

Üç yıl önce Yunalı oyuncu Yorgo Seitaridis'le evlenen Tuğçe Kazaz'ın, "Yorgo'dan boşanmadım" dediği öğrenildi.

Tuğçe Kazaz fotoğrafları - FOTOGALERİ

Üç yıl önce Yunalı oyuncu Yorgo Seitaridis'e ilk görüşte aşık olan ve bu aşk uğruna din değiştirerek evlenen Tuğçe Kazaz'ın, eşinden boşandığı iddia ediliyor. Bir ayı aşkın bir süredir İstanbul'da bulunan ve Suadiye'de ailesiyle birlikte kalan Tuğçe Kazaz, evliliğiyle ilgili sorulara yanıt vermekten kaçınıyor. Baba Metin Kazaz'ın, "Aile içi sorunlarımız bizi ilgilendirir" derken, ünlü mankenin yakın bir arkadaşına, "Yorgo'dan boşanmadım. Her evde sorunlar olabilir ama biz birbirimizi çok seviyoruz" dediği öğrenildi.

Eşiyle bir süredir küs olduğu bu yüzden ailesini ziyarete geldiği öğrenilen ünlü manken, bu sırada Gizia markasının 2009 yaz kampanyası için objektif karşısına geçti. Leopar, yılan ve zebra desenli giysilerle birbirinden çarpıcı pozlar veren Tuğçe Kazaz'ın, çekimlerde oldukça keyifli olduğu gözlendi. Amerika, Rusya ve birçok Avrupa ülkesinde yayınlanacak Gizia reklam kampanyası, bir kez daha Tuğçe Kazaz Seitaridis'i uluslararası moda arenasına taşıyacak.
Nihat Odabaşı'nın objektifinin karşısına geçen Tuğçe Kazaz'ın tanıttığı koleksiyondaki etnik aksesuvarlar, püsküller ve özel olarak tasarlanmış kumaşlar dikkat çekiyor.

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