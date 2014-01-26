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Politika

Yorgiyadis Efendi'den günümüze 104 yılda 272 milletvekiline disiplin cezası

104 yılda parlamentoda, İsmet İnönü, Osman Bölükbaşı'nın da aralarında bulunduğu toplam 272 mebusa ceza uygulanmış

26 Ocak 2014 19:12

Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM'nin Meclis'i Ayan'lı döneminden demokrasilerin askıya alındığı darbe dönemleri dışında çok partili günümüze kadar olan süreçte milletvekillerine iç tüzükte yazılı disiplin hükümleri işletilmiş. TBMM'nin elindeki  çalışmaya göre,  ilk vukuatın ve cezanın tarihi 17 Mayıs 1910. Meclis'i  Ayan'da,  Sait  Paşa'nın yönettiği  oturumda ,  'müzakereleri engellediği' gerekçesiyle Yorgiyadis Efendi'ye  verdiği  'kınama'  cezası veriliyor.

Bu tarihi esas alırsak 104 yılda parlamentoda, İsmet  İnönü,  Osman Bölükbaşı'nın da aralarında bulunduğu  toplam 272  mebusa ceza uygulanmış.  TBMM Başkanlık Divanı, Geçici uzaklaştırma, kınama ve uyarı cezaları  vermiş.

 

Cumhurbaşkanına  hakaret,  sukuneti bozmak, kaba söz

 

1910-2014  dönemine bakıldığında milletvekilleri hemen hemen benzer tutum sergiliyor.  1910-1912'deki ' müzekereleri engelleme', 'sukuneti bozma', ' kaba söz', 'milletvekiline hakaret',  'Meclis'e hakaret',  'hatibin sözünü  kesmek'  günümüzde de  aynı.  Çok partili  sistemle  parlamentoda 'Cumhurbaşkanına hakaret'  suçlarına da  verilen cezalar  dikkat çekiyor.

 

'Çanta fırlatmanın' tarihi 1960

 

18 Nisan 1960 yılı oturumunda  ise  ' çanta atmaktan'  CHP'li Hasan Erdoğan'a, altı  birleşim çıkarma  cezası veriliyor.

İsmet İnönü, 27 Nisan 1960 oturumunda 'kullandığı  ifadeler' yüzünden  '12 birleşmiş çıkarma cezası' na çarptırılıyor.

Osman Bölükbaşı da 20 Nisan 1960 oturumunda 'Meclis'e hakaret etmekten'  'altı birleşimden çıkarma' cezası alıyor.

CHP'li  Sırrı Atalay, Suphi BaykamTurhan FeyzioğluFerid   Melen, Mahmut Esat Bozkurt,  kıramadan, uyarıya  kadar  çok sayıda disiplin  cezası   alıyor.

 

'Kürsüyü terketmemenin' mucidi

 

24. döneme damgasını vuran eylemlerden 'kürsüyü  terketmeme'nin mucidinin CHP'li Nüvit Yetkin olduğu anlaşılıyor.  13 Mayıs 1959  günlü oturumda 'kürsüyü terketmeme'den  dolayı  Meclis'ten  dört birleşim çıkarma cezası alıyor.  Oturumu DP'li Refik Koraltan yönetiyor.

1970'li dönemin TBMM'sinde de  sıkı  tartışmalarla gelen  cezalar dikkat çekiyor.  CHP ve AP'li  milletvekillerine  ceza yağıyor. Sırrı  Atalay,  bu dönemde 'kavga çıkarmaktan'dan  ceza  alıyor. AP'li  İhsan Ataöv,  TİP'li Ali Karcı, YTP'li Nihat Diler, çalışma düzenini bızmak ve başkanlığa hakaretten  ceza alıyorlar.

1985'li kayıtlardan 2 bin yıllara kadar uzanan yelpazede de  pek bir şey  değişmiyor. Son durum şöyle:

AKP'den Oktay  Saral 'saldırı''dan,  AKP'den  Zeyid Aslan, BDP'den Özdal Üçer ve Sırrı  Sakık,   CHP'den Kamer Genç'e  'kaba ve yaralıyıcı söz sarfetmekten' kınama cezası var.

Kamer Genç'in  cumhurbaşkanına  hakaret'ten  üç birleşim geçici çıkarma,  görüşülmekte olan kanundan ayrılmak'tan ' konuşmaktan  men ' cezası, çalışma düzenini bozmaktan iki  tane  'uyarı' cezası da var.

BDP'li  Altan Tan'ın ise 'Şahsiyatla uğraşmaktan' uyarı cezası var.

 

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