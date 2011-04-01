-''YORGANDAKİ TER'' KATİLİ YAKALATTI VAN (A.A) - 01.04.2011 - Van'ın Erciş ilçesi Çelebibağı beldesindeki anne ve 4 çocuğunun öldürülmesi olayının aydınlatılması için 40 kişiden kan, kıl, doku ve tükürük örnekleri alındı, 350 kişi ile mülakat yapıldı, 215 kişinin yazılı ifadesine başvuruldu. Vali Münir Karaloğlu, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Veli Turan ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, bir evde anne ve 4 çocuğunun ölü bulunması olayının aydınlatılmasıyla ilgili bilgi verdi. Vali Karaloğlu, Çelebibağ beldesindeki bir evde 9 Kasım 2010 günü anne Saide Aslan (49) ile çocukları Sinan (19), Pınar (14), Fatma (10) ve Mevlüt'ün (6) ölü bulunduğunu hatırlatarak, olayın ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından detaylı çalışma başlatıldığını ve bütün delillerin toplandığını belirtti. Soruşturmanın, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı nezaretinde yürütüldüğünü vurgulayan Vali Münir Karaloğlu, şunları kaydetti: ''Soruşturma kapsamında bölgede olayla ilgili şüpheli olabileceği varsayılan 40 kişiden kan, kıl, doku ve tükürük örnekleri alınarak Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığına gönderildi. İhtiyaç duyulan telefon dökümleri ve olay mahalline yakın bölgedeki kamera kayıtları incelendi. 350 kişi ile mülakat yapılırken, 215 kişinin yazılı ifadesi alındı. Ailenin diğer fertlerinin cinayeti kimin işlediğine dair şüphelendikleri kimse olmadı. Bu sebeple çözülmesi zor bir cinayetti. Ama yorgandaki terden katile ulaştık. Bu ter olmasaydı, cinayeti zor çözerdik.'' Karaloğlu, deliller neticesinde, Recep Cingöz'ün cinayeti tek başına işlediğine dair kanaatin hakim olduğunu vurguladı. -BİN 400 LİRALIK MOTOSİKLETİ ALMAK İÇİN EVE GİRMİŞ- Cingöz'ün eve cinayet için değil, hırsızlık için girdiğine dair ifade verdiğini bildiren Karaloğlu, şöyle konuştu: ''Zanlı ifadesinde, bin 400 liralık motosiklete ihtiyaç duyduğunu, bunu alabilmek için eve girdiğini belirtiyor. Parayı alırken annenin kendisini görmesi üzerine bu cinayetleri işlediğini söylüyor. Parayı aldığı sandıkta 12 bin lira vardı. Zanlı 2 bin lira para alıyor. Bu parayla istediği motosikleti satın alıyor. Ama bu olaydan sonra başka bir hırsızlık suçu daha işliyor. Cezaevine giriyor. 20 gün kadar cezaevinde kalıyor.''