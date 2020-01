YÖREX 8'inci kez açıldı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Ticaret Borsası\'nın (ATB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği\'nin (TOBB) desteğiyle bu yıl 8\'incisi düzenlediği Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) başladı.

Antalya Expo Center\'da düzenlenen fuarın açılış töreni, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Mehmet Günal, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, milletvekilleri, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan ve ATB Başkanı Ali Çandır ile çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı.

TARİHİ TÜRK KADIN KIYAFETLERİ

Yaklaşık 200 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen fuarda, 70 il ve KKTC\'den 125\'i oda ve borsa, 16 kalkınma ajansı, 71 farklı kurum ve kuruluşun yanı sıra 200\'ü aşkın firma ve 400\'den fazla katılımcı yer alıyor. Açılış töreninde Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası\'nca eski Osmanlı ve Türk kadın kıyafetleri defilesi düzenlendi. Defilenin finalinde üzerinde Türk bayrağı işlemeli elbise ile diğer yöresel kıyafetli mankenler, Dombıra müziği eşliğinde tarihte kurulmuş Türk devletlerinin bayraklarıyla sahneye çıktı. Fuar açılış töreni konuşmalarla devam etti.

ULUSLARARASI YÖREX HAYALİ

YÖREX\'in uluslararası fuar haline getirilmesine yönelik hayalleri olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, \"Uluslararası fuar olması demek Türkiye\'nin her yerinden burada sergilenen ürünlerin dünyanın her yerine pazarlanması demek. Bunu yapabilmek için dünyanın her yerinden alım heyetleriyle üreticilerimizi, ürünlerimizi ve borsalarımızı buluşturmamız lazım\" dedi.

Fuarda 2 bine yakın yöresel ürünün sergilendiğini belirten Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ise \"Bu fuar özellikle yöresel ürünlerimizin daha fazla ticari değer kazanabilmesi, daha geniş bir coğrafyada satılmasının ve tanıtımının sağlanması ve hele hele coğrafi işaretler konusunda farkındalığın artırılması çok önemli. Dünyada hiçbir ülkede bu ölçekte zenginliği göremezsiniz\" diye konuştu.

PAZARIMIZ DÜNYA OLMALIDIR

\'Sizin oraların nesi meşhurdur\' diye hangi il veya ilçeye gidilirse gidilsin mutlaka o yörenin mutlaka meşhur, binlerce yıla sahip bir üretim anlayışı, el sanatları veya tarımsal bir yöresel ürününün mutlaka görüleceğini belirten Elvan, “Bir ürün kendi ülkesinde markalaşmadan küresel ölçekte marka haline gelemez. İnsanlarımız yüzlerce yıllardır bu ürünleri üretiyor ve kullanıyor. Bu ürünleri nasıl dünyaya tanıtabiliriz ve yaygınlaştırabiliriz, bunun hesabını yapmak zorundayız\" dedi.

\'EKONOMİMİZ DÜŞMAN ÇATLATIYOR\'

Ekonomi üzerine de değerlendirmelerde bulunan Lütfi Elvan, “Ekonomimiz adeta düşman çatlatıyor. Biliyorsunuz 2016 yılında FETÖ\'cü hainler tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi yaşadık. Böyle bir girişim başka ülkede olsa ekonomi allak bullak olurdu. Ama Türkiye ekonomisi bu ağır travmayı atlattı. Hükümetimiz gerekli tedbirleri aldı ve bunun sonucunda ekonomimiz 2016 yılında yüzde 3.2 oranında yükselme gösterdi\" diye konuştu.

TÜRKİYE\'NİN VİTRİNİ

Antalya\'nın Türkiye\'nin vitrini ve sahnesi olduğunu belirten Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise şöyle konuştu:

“Bu büyük vitrin ve sahnede 7 coğrafyanın, 81 ilin yöresel ürünlerinin, yerel değerlerinin, renklerinin ve kültürel öğelerinin yer alması ve kendilerini ulusal ve uluslararası arenada tanıtmasını çok önemsiyoruz. Yöresel ürünlerimizin markalaşması, daha çok ekonomiye katkı vermesi, yerel kalkınması ve coğrafi işaret alan ürünlerimizin gelişmesinde 8\'inci kez kapılarını açan YÖREX\'in çok önemli katkıları var.\"

80 MİLYON İNSANI GÖRÜYORUZ

Fuarda, her bölge ve ilden Türkiye\'nin zenginliğinin sergilendiğini belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Kendi değerlerimize sahip çıkmazsak başkası gelir sahip çıkar. İşte bizim odalarımız da kendi değerlerine sahip çıkıyor. Coğrafi işaret konusunda epey mesafe katettik. 10 yıl önce yok denecek kadar azken bugün 230\'a çıkmış durumda ve hedefimiz 500 ürüne yükseltmek. Gaziantep baklavası, Malatya kayısısı ve Aydın inciri oda ve borsalarımız tarafından Avrupa\'da tescillendi\" dedi.

230 ÜRÜN COĞRAFİ İŞARETLİ

Coğrafi işaretlere artık 3 ayda tescil yapılabildiği ve masrafların ciddi ölçüde azaltılarak, coğrafi işaretli ürünlerde logo kullanım zorunluğu getirildiğini açıklayan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan, Türkiye\'de 230 ürünün coğrafi işaretli olduğu, 400\'ünün işleminin devam ettiğini söyledi.

YÖREX\'in düzenleyici kurumu ATB\'nin Başkanı Ali Çandır, yöresel ürünleri ekonomiye kazandırmanın bir memleket meselesi olduğunu söyledi. Gelecek kuşaklar için yöresel ürünlerin Coğrafi İşaret Tescili ile koruma altına alınması gerektiğini belirten Ali Çandır, “Çünkü Coğrafi işaretli ürünler eşsizdir, kendine özgüdür ve rakibi yoktur\" dedi.

VAN KEDİSİ\'NDEN TRABZON TABANCASINA

Konuşmaların ardından iki bakan ve protokol üyeleri, Türkiye\'nin dört bir yanından yöresel ürünler ve kültürel değerlerin sergilendiği standları gezdi. Stnadlardaki ürünler arasında Uşak\'ın tarhanasından Aydın\'ın incirine yüzlerce ürün yer aldı. Fuarda, Trabzon ve Kırıkkale standlarında sergilenen tabanca ve tüfek modelleri dikkati çekti. Fuarda en ok ilgi gören ise Van 100\'üncü Yıl Üniversitesi tarafından getirilen ve koruma altındaki farklı renklerdeki gözleriyle iki Van kedisi oldu. Fuarda birçok il kendi yöresine özgü ürünleri katılımcılara ikram da etti.



FOTOĞRAFLI