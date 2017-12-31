Yöresel ürünler fuarına rekor ziyaretçi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ 8. Yöresel Ürünler Fuarı\'nı 10 günde 300 bin kişi ziyaret etti.

\'Sizin Oraların Nesi Meşhur\' sloganıyla 22 Aralık\'ta Dünya Ticaret Merkezinde açılan 8. Yöresel Ürünler Fuarı\'na rekor seviyede kişi ziyaret etti. Fuarın kapanış günü en kalabalık gün olurken, gelenler farklı kentlerin lezzetlerini tattı, satın aldı.

Fuara gelen ziyaretçi sayısından memnun olduklarını ifade eden Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, \"22 Aralık\'ta açtığımız Yöresel Ürünler Fuarına 60 şehirden 250 esnaf katıldı. 10 açık kalan fuarda 300 bin ziyaretçiyi ağırladık. Yılbaşından sonra Dünya Ticaret merkezinde seçkin üniversitelerin katılımı ile 2 gün sürecek Üniversite Tercih fuarı açacağız. 2018 yılında da Yöresel ürünler Fuarımız devam edecek. Amacımız farklı şehirlerin lezzetlerini uygun fiyatlarla Kayserililerle buluşturmak\" dedi.



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