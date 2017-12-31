T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Yöresel ürünler fuarına rekor ziyaretçi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ 8

31 Aralık 2017 17:28

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ 8. Yöresel Ürünler Fuarı\'nı 10 günde 300 bin kişi ziyaret etti.
\'Sizin Oraların Nesi Meşhur\' sloganıyla 22 Aralık\'ta Dünya Ticaret Merkezinde açılan 8. Yöresel Ürünler Fuarı\'na rekor seviyede kişi ziyaret etti. Fuarın kapanış günü en kalabalık gün olurken, gelenler farklı kentlerin lezzetlerini tattı, satın aldı.
Fuara gelen ziyaretçi sayısından memnun olduklarını ifade eden Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, \"22 Aralık\'ta açtığımız Yöresel Ürünler Fuarına 60 şehirden 250 esnaf katıldı. 10 açık kalan fuarda 300 bin ziyaretçiyi ağırladık. Yılbaşından sonra Dünya Ticaret merkezinde seçkin üniversitelerin katılımı ile 2 gün sürecek Üniversite Tercih  fuarı açacağız. 2018 yılında da Yöresel ürünler Fuarımız devam edecek. Amacımız farklı şehirlerin lezzetlerini uygun fiyatlarla Kayserililerle buluşturmak\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin DALKILIÇKAYSERİ DHAKAYSERİYöreselFuarıOraların Nesi MeşhurAralık Dünya Ticaret MerkezindeFuarınFuaraSun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SaçmacıAralık YöreselFuarınaYılbaşındanDünya Ticaret

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24