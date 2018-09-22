Yöresel Ürünler Fuarı, dövizsiz ve zamsız açıldı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - ÜLKE genelinde farklı lezzetlerin bir araya geldiği Yöresel Ürünler Fuarı Kayseri\'de ziyaretçilerine kapılarını açtı. Dövizin geçmediği fuarda ürünlerin birçoğunu zamsız olarak satışa sunuldu.

Sun Fuarcılık tarafından organize edilen Yöresel Ürünler Fuarı, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi\'nde açıldı. Türkiye\'nin her bölgesinden yaklaşık 200 firmanın katıldığı Yöresel Ürünler Fuarı\'nda, Karadeniz, Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu illerinden birçok firma fuara katılarak kendi bölgelerinin meşhur ürünlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Fuarda yerli ve milli ürünlerin satıldığını ifade eden organizasyon firması sahibi Nuh Mehmet Saçmacı, \"Açmış olduğumuz yöresel ürünler fuarına Türkiye genelinde özellikle gıda sektörünün en iyi firmaları katıldı. Fuarda yer alan ürünlerin her biri yerli ve millidir. Dövizin geçmediği fuarda satılan ürünlerin fiyatları, ekonomik olarak uygulanan tasarrufa destek vermek amacıyla geçen yılla aynıdır\" dedi.

Yöresel ürünler fuarının bulunduğu şehir ekonomisine zarar verdiği iddialarına da yanıt veren Saçmacı, \"Türkiye\'nin dört bir yanından fuara gelen işletmeler birçok çalışma ekibi ile bu ara gelerek stant açıyor. Kayseri\'deki otellerde konaklıyor, yemeğini bu şehirde yiyor. 300 bin kişinin ziyaret ettiği fuarda 3-5 kişinin eleştirisi elbette olacaktır. Lakin, insanlar buradan mutlu ayrılıyor\" diye konuştu. Yöresel ürünler fuarı 30 Eylül akşamına kadar ziyaret edilecek

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