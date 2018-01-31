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Yöre halkı ÇED toplantısına izin vermedi

Oben ULU/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bergama ilçesinin Tekkedere Mahallesi'nde, Standart Kireç ve Mıcır San

31 Ocak 2018 23:14

Oben ULU/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Bergama ilçesinin Tekkedere Mahallesi\'nde, Standart Kireç ve Mıcır San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan \'Kalker Ocakları ve Kırma Eleme Tesisi\' projesi ile ilgili çevresel etki değerlendirme toplantısı (ÇED), yöre halkının tepkisi nedeniyle yapılamadı.
Standart Kireç ve Mıcır San. ve Tic. A.Ş tarafından yapılması planlanan \'Kalker Ocakları ve Kırma Eleme Tesisi\' projesiyle ilgili Bergama\'nın Tekkedere Mahallesi\'ndeki halkın katılımıyla ÇED toplantısı yapılmak istendi. Ancak yöre halkı, mahalle girişine ellerinde \'Zeytin ağaçlarımız tahrip olmasın\', \'Talana izin vermeyeceğiz\', \'Taş taş üstünde kalsın\', \'Toz altında yaşamak istemiyoruz\', \'Vadimizde taş ocağı istemiyoruz\', \'Zeytinimi elleme\' yazılı dövizlerle toplandı. Jandarmanın güvenlik önlemi almasına rağmen yöre halkının tepkisi nedeniyle toplantı yapılamadı.
Bergama Ziraat Odası Başkanı Nuri Taşkıranoğulları ve yönetim kurulu üyeleri, CHP Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz ve yönetim kurulu üyeleri, Bergama Çevre Platformu Başkanı Erol Engel ve üyeleri, Bergama Belediyesi yetkilileri ile avukat Şehrazat Mercan da yöre halkına destek verdi. Tekkedere Mahallesi Muhtarı Emin Öz, \"Bu kalker ocağının yapılacağı bölge zeytinlik arazilerimizin içinde kalıyor. Hani zeytincilik kanunu nerede? Komşu köy Çalıbahçe\'yi bitirdiler sıra bize mi geldi? Yöre halkı olarak zeytinlerimize dokundurmayacağız. Asla buna izin vermeyeceğiz. Bugün bize destek olmak için gelenlerden de Allah razı olsun\" dedi.
CHP Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz da \"Bölgeyi etkileyecek, zeytin alanlara zarar verecek bir proje. Burada taş ocağı yapılmasına karşıyız ve istemiyoruz\" diye konuştu.
Projenin gerçekleşmesinin yıkım olacağını söyleyen Bergama Çevre Platformu Başkanı Erol Engel ise, \"Bu proje, Bakırçay\'ın en verimli toprakları olan Tekkedere, Zeytindağ, Bozyerler, Kurfallı ve Yeniköy ovasının ölüm ilanı olacaktır. Tarım alanlarımızı \'zararlılara\' karşı korumaya kararlıyız\" dedi.

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