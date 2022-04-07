Yöneylem Araştırma: Halkın yaklaşık yüzde 89’u “Türkiye'nin durumu geçen yıla göre daha kötü” dedi

Yöneylem Araştırma, 27 ilde gerçekleştirdiği mart ayı araştırmasını açıkladı. Ankete göre, yüzde 60'lık kesim Türkiye ‘kötü yönetilmekte', yüzde 15.6'lik kesim ‘ne iyi ne kötü yönetilmekte'' derken, sadece yüzde 22.1'lik vatandaşlar ‘iyi yönetilmekte’ görüşüne sahip.

Sözcü'nün haberine göre, “Geçen yıla göre Türkiye'nin durumu iyi mi, kötü mü oldu?'' sorusuna yüzde 88.9'luk ezici çoğunluk ‘daha kötü oldu' cevabını verdi. Vatandaşlar, gelecek yıldan da ümidi kesmiş durumda.

“Sizce Türkiye'nin durumu önümüzdeki bir yıl içinde iyiye mi kötüye mi gidecek?” sorusuna yüzde 62.9 ‘daha kötü olacak', yüzde 20.9'lik kesim ‘iyi olacak', yüzde 7.5 ise ‘aynı kalacak' cevabını verdi.

Asgari ücretin artırılmasını isteyenler yüzde 85.3 çıktı. Sadece yüzde 12.8'lik kesim aynı kalmasını savundu.

"Asgari ücret yeniden belirlensin"

AKP'ye oy veren seçmenin yüzde 78.9'u, MHP'li seçmenin ise yüzde 89.4'ü asgari ücretin yeniden belirlenmesini istedi.

Ankete katılan her iki kişiden biri geçen ay ödeyemediği bir faturası olduğunu bildirdi. Yüzde 43.6'lik kesim ise ‘aile içinde iş arayan biri' olduğunu söyledi.

AKP yüzde 31, CHP yüzde 28, İyi parti yüzde 14, MHP yüzde 7

“Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna kararsızlar ve oy kullanmayacaklar eklendikten sonra yüzde 31.2'si AKP, yüzde 28.6'sı CHP ve yüzde 14.5'i İYİ Parti dedi. Diğer partilerin oy oranı ise, HDP yüzde 10, MHP yüzde 7,8, Deva 2, SP 0.7, Gelecek 0.5 oldu.

Yüzde 55, “Meclis çoğunluğunu Millet İttifakı kazanır” dedi

“Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı kazanır?” sorusuna yüzde 55.6 Millet, yüzde 44.4 Cumhur cevabı verdi. Doğrudan hangi ittifaka destek verildiği sorusunda ise Millet İttifakı yüzde 37.6, Cumhur İttifakı yüzde 33.9 ve İttifak dışı 15.8 çıktı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine destek yüzde 30.4 çıkarken, parlamenter sistemi isteyenler yüzde 60.8 olarak iki katı orana ulaştı. Erdoğan'a asla oy vermem diyenler yüzde 56.4 olurken, oy vereceğini söyleyenler yüzde 31.3 oldu.