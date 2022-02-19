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Politika

Yöneylem anketi: Seçmenin yüzde 55'i, "Erdoğan'a kesinlikle oy vermem" diyor

12 aylık değişime bakıldığında "Kesinlikle oy vermem" diyenlerde ise 13,4 puanlık yükseliş olduğu görüldü

19 Şubat 2022 14:40

Yöneylem Araştırma'nın anketine göre; seçmenin yüzde 55,6'sı, "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması durumunda Erdoğan’a oy verir misiniz?" sorusuna "Kesinlikle oy vermem" dedi. 

Yöneylem Araştırma 4-10 Şubat tarihleri arasında yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Yapılan araştırmada partisinden bağımsız olarak kişilere “Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması durumunda Recep Tayyip Erdoğan’a oy verir misiniz?” sorusu soruldu.

Ankete katılanların yüzde 55,6'sı kesinlikle oy vermeyeceğini, yüzde 32,2'si de kesinlikle oy vereceğini söyledi. 

Kararsız kalanların sayısı yüzde 9,8 olurken, oy kullanmam diyenlerin oranı yüzde 2,4 oldu.

Erdoğan'ın oy oranındaki 12 aylık değişime bakıldığında ise, "Kesinlikle oy veririm" diyenlerde 1 yılda 6 puan düşüş, "Kesinlikle oy vermem" diyenlerde ise 13,4 puan yükseliş olduğu görüldü. 

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