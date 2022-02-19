Yöneylem anketi: Seçmenin yüzde 55'i, "Erdoğan'a kesinlikle oy vermem" diyor

Yöneylem Araştırma 4-10 Şubat tarihleri arasında yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Yapılan araştırmada partisinden bağımsız olarak kişilere “Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması durumunda Recep Tayyip Erdoğan’a oy verir misiniz?” sorusu soruldu.