Yöneylem anketi: Seçmenin yüzde 55'i, "Erdoğan'a kesinlikle oy vermem" diyor

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Yöneylem Araştırma'nın anketine göre; seçmenin yüzde 55,6'sı, "<em>Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması durumunda Erdoğan’a oy verir</em> misiniz?" sorusuna <em>"Kesinlikle oy vermem" </em>dedi. </p>\n<div>\n<p>Yöneylem Araştırma 4-10 Şubat tarihleri arasında yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı.</p>\n<div>\n<p>Yapılan araştırmada partisinden bağımsız olarak kişilere <em>“Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması durumunda Recep Tayyip Erdoğan’a oy verir misiniz?”</em> sorusu soruldu.</p>\n<div>\n<p>Ankete katılanların yüzde 55,6'sı kesinlikle oy vermeyeceğini, yüzde 32,2'si de kesinlikle oy vereceğini söyledi. </p>\n<div>\n<p>Kararsız kalanların sayısı yüzde 9,8 olurken, oy kullanmam diyenlerin oranı yüzde 2,4 oldu.</p>\n<p>Erdoğan'ın oy oranındaki 12 aylık değişime bakıldığında ise, "Kesinlikle oy veririm" diyenlerde 1 yılda 6 puan düşüş, "Kesinlikle oy vermem" diyenlerde ise 13,4 puan yükseliş olduğu görüldü. </p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2022/02/1645270971403-fl-27-v-v-7-x-0-acg-q-6-u.jpg" alt width="500" height="258" /><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2022/02/1645270988703-fl-27-vvz-x-0-a-4-ka-e-8.jpg" alt width="550" height="290" /></p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/5-arastirma-sirketinin-baskani-canli-yayinda-anket-sonuclarini-paylasti-iste-partilerin-oy-oranlari,1015699" target="_blank" rel="noopener noreferrer">5 araştırma şirketinin başkanı canlı yayında anket sonuçlarını paylaştı: İşte partilerin oy oranları</a></strong></p>\n<hr />\n<p> </p>\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x881joh?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"> </iframe></div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>