 'YÖNETMEN'İ ÖLDÜRMEKTEN YARGILANAN 'FİGÜRAN'A MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Şile\'de yönetmen Mustafa Kemal Uzun\'u (60) bıçakla öldürdüğü iddiası ile tutuklu bulunan figuran Osman A. (20) hakkında, \"Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme\" ve \"Nitelikli yağma\" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Şile\'de 10 Aralık 2017 tarihinde evine gittiği yönetmen Mustafa Kemal Uzun\'u bıçaklayarak öldürdüğü iddiası ile tutuklu bulunan Osman Akti hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüpheli Osman A.\'nın maktul Mustafa Kemal Uzun\'un yönettiği dizide figüran olarak rol aldığı, olay günü maktulun Şile\'deki evine gittiği anlatılıyor.

BEYZBOL SOPASIYLA YÜZÜNE VURMUŞ

Şüpheli Osman A.\'nın iddianameye yansıyan ifadesine göre aralarında tartışma çıktığı iddia ediliyor. Şüphelinin tartışma sırasında bir eline beyzbol sopası ve bir eline de bıçak alarak maktule saldırdığı, beyzbol sopası ile maktulün yüzüne birden çok kez vurduğu, bıçakla da göğüs kısmına sapladığı belirtiliyor. İddianamede ayrıca şüphelinin maktulün aracı ile kaçmaya çalıştığı ancak aracın merdivenlerde sıkışması nedeniyle ticari taksi ile kaçtığı ertesi gün de karakola giderek teslim olduğu ifadeleri yer alıyor.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede şüphelinin, \"Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme\" ve \"Nitelikli yağma\" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep ediliyor.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:(arşiv)

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