T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yönetmeni öldüren şüpheli otomobille merdivenlerden inmeye çalışmış

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) ÖDÜLLÜ yönetmen Mustafa Kemal Uzun'u öldüren figüran Osman A

11 Aralık 2017 19:29

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) ÖDÜLLÜ yönetmen Mustafa Kemal Uzun\'u öldüren figüran Osman A.\'nın, yönetmenin aracıyla kaçarken görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelinin bir süre Şile yollarından gittikten sonra önüne çıkan merdivenlerden araçla inmeye çalıştığı ancak başaramayınca aracı terk ederek yaya kaçtığı tespit edildi. Şüphelinin sabaha karşı polise teslim olduğu öğrenilirken, ifadesinde birlikte alkol aldıklarını daha önce vaad ettiği bir rol yüzünden çıkan tartışma sonucu olayı gerçekleştirdiğini anlattığı öğrenildi.

Cinayetin ardından polis merkezine giderek teslim olduğu ortaya çıkan figüran Osman A.\'nın poliste süren işlemleri tamamlandı. Olayla ilgili ifadesinde Osman A\'nın,  gündüz saatlerinde Mustafa Kemal Uzun\'la buluştuğunu, gün boyu birlikte vakit geçirdikten sonra akşam Şile\'ye geçtiklerini, içki içtiklerini, alkolün etkisiyle bir süre sonra aralarında tartışma çıktığını anlattığı öğrenildi. Yönetmenin kendisine rol vereceğini vaad ettiğini anlatan şüphelinin \"Rol almak için onun her dediğini yaptım\" dediği de öğrenildi.

Olay gecesi yine bu nedenle tartıştıklarını anlatan, olayı bir anlık öfkeyle yaptığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenilen şüphelinin önümüzdeki saatlerde Anadolu Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali AKSOYERİSTANBULDHAMustafa Kemal UzunOsmanCinayetinOlaylaYönetmeninOlayAnadolu AdliyesineFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24