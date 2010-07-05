Yönetmeni işinden etti

T24- Gossip Girl’den esinlenilerek çekilen “Küçük Sırlar” dizisinde önceki hafta yönetmen Çakıroğlu ile Su karakterini canlandıran Kobal arasında tartışma yaşandı.
Milliyet'in haberine göre dizinin Taksim’de bir
barda yapılan çekimleri sabaha kadar sürüp bitmek bilmeyince Kobal duruma isyan etti. Yönetmenin aynı sahneleri tekrar tekrar çekmesine öfkelenen Kobal, “Perişan olduk, sabah oldu. Çekimler daha ne kadar sürecek? Aynı sahneleri tekrar tekrar çekiyoruz” diyerek tepki gösterdi.Ertesi gün çekimler sırasında üstündeki ince kıyafet nedeniyle üşüten ve boğazı da şişen Kobal, yapım şirketi Tim’s Productions’a rahatsızlığını dile getirdi. Bunun üzerine yapım şirketinde toplantı yapıldı ve Kerem Çakıroğlu’nun diziyi ağır tempoda çektiğine karar verildi. Yola başka bir yönetmenle devam etme kararı alan yapım şirketi, yönetmen koltuğunu birkaç gün ikinci yönetmene emanet etti. Ardından da diziyi yönetmesi için
Cansu Dere, Halit Ergenç, Songül Öden ve Ezgi Asaroğlu’nun başrol oynadığı “Acı Aşk” filmini çeken Taner Elhan ile el sıkıştı. Kobal’ın yanı sıra Kadir Doğulu, Burak Özçivit, İpek Karapınar, Merve Boluğur gibi genç yeteneklerin başrolleri paylaştığı dizi, bir grup zengin aile çocuğunun maceralarını anlatıyor.