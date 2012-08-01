Tiyatro kampında taciz 'oyunu'



Ünlü tiyatro oyuncusu ve yönetmen, yaz kampında 15 yaşındaki öğrenciye tacizle suçlandı. Oyuncu, elinde, 'bana komplo kurdu' dediği kişinin taciz görüntüleri olduğunu söyledi.

Ünlü sanat danışmanı, oyuncu ve yönetmene taciz soruşturması.

Yaz kampında tiyatro kursu öğrencilerinden 15 yaşındaki bir kızı taciz etmekle suçlanan ünlü tiyatro oyuncusu ve yönetmen Nurettin K. iddiayı reddetti.

K., kendisine komplo kurmakla suçladığı kişi için "O da çadırda başka kızları taciz etti. Elimde gizli çekilmiş görüntüler var" diyerek skandala yeni bir boyut kazandırdı.

Akşam gazetesinin haberine göre, İstanbul Eğitim Kültür Sanat Derneği'nin Başkanı, Beylikdüzü Belediyesi'nin eski sanat danışmanı Nurettin K. (43) hakkında, Şile'ye kampa götürdüğü 15 yaşındaki bir öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla hakkında işlem başlatıldı.

Her şeyi oyun sandım

Skandal, 15 yaşındaki Ç.B.'nin "Aynı çadırda kaldığımız hocam beni taciz etti" ihbarıyla patladı.

Ç.B. polise verdiği ifadesinde olayı şöyle anlattı: "Tiyatro kursundan arkadaşlarla Şile'de kampa gittik. Çadırda 4-5'er kişiyle birlikte kalıyorduk. Herkes yan yana yatıyordu. Hocamız da benim yanımdaydı. Yaşı benden çok büyük olduğu için de aklıma kötü bir şey gelmiyordu. Oynadığı oyunları, bizimle ilgili planlarını anlatıyordu. Oyun sanıyordum her şeyi. Konuşurken birden elimi sıkı sıkı tuttu ve daha sonra cinsel organına sürttü. Ben irkildim... Yanından kalkarak dışarı çıktım, diğer çadırda bulunan ablama durumu anlattım."

'İstediğimi yaparım'

Sabah olduğunda beni karşısına aldı. Bana, 'Dün gece yaptığın şey çocukçaydı. Sen öğrencisin ben bir sanatçıyım. Senin bunları anlaman gerekiyor. Bale yapan kızlar 50-60 yaşında hocalarının kucaklarında oturuyor, neler yapıyorlar, sen 15 yaşındasın ben sana ne yapabilirim? Eski öğrencilerim bana sarılıyordu. Buraya tatile geldik, böyle trip yapacaksan selamı-sabahı keserim' dedi. 'Ben hocayım, elini tutar kucağıma da koyarım, şeyime de sürterim' diyerek bana hakaretler etti. Ben de annemi arayarak dönmek istediğimi söyledim. İstanbul'a geldiğimde olanları anneme anlattım. Tiyatro hocasından şikayetçiyim"

Komplo iddiasından yeni skandal çıktı

Türkiye çapında tanınan bir oyuncu ve yönetmen olduğunu söyleyen Nurettin K. suçlamaları reddetti ve Beylikdüzü Belediyesi Özel Kalemi'nde çalışan birisinin komplosuna uğradığını iddia etti.

Nurettin K. "Bu öğrencimizle aramızda bir şey olmadı. Bu bana aşık olduğunu söyledi. Ben de buna karşılık vermeyince herhalde böyle bir senaryo uydurdu. Bunların tamamını Beylikdüzü Belediyesi'nde çalışan ve beni çekemeyen birisi uydurdu. Psikolojimi bozdu. Benim elimde de bu kişiyle ilgili gizlice çekilmiş videolar var. O da çadırda başka kızları taciz etti. Ben de bu videoları savcılığa verdim. Ben de bu kişilerden davacıyım" diyerek kendisini savundu.