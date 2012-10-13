Yönetmen Zeynep Oral: Polis Kürtçe konuşma için uyardı

Antalya Emniyet Müdürlüğü, yönetmen Zeynep Oral'ın 49. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali ödül töreninde yaptığı konuşmanın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yönetmen Zeynep Oral'ın Altın Portakal Film Festivali ödül töreninde yaptığı konuşmada, ''Dün sahilde yönetmen bir arkadaşım ile beraberdik. Sinemadan bahsediyorduk. O sırada yanımıza iki sivil polis geldi. Kürtçe konuşmamamız için bizi uyardılar. Sanırım birileri şikayetçi olup polise ihbarda bulunmuş'' şeklinde açıklamada bulunduğu belirtildi.

İddialara ilişkin yapılan incelemede 11 Ekim Perşembe günü bir vatandaşın şüpheli şahıs ihbarı üzerine görevlilerin Konyaaltı sahiline intikal ettiği ifade edilen açıklamada, görevlilerin Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun durdurma ve kimlik sorma maddesine istinaden ihbara konu olan şüpheli şahsın kimlik kontrolünü yapmak kaydıyla söz konusu ihbarı değerlendirdiklerinin anlaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yönetmen Zeynep Oral tarafından yapılan açıklamanın gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.