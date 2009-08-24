Yönetmen Yücel Çakmaklı öldü

Yönetmen, yapımcı ve senarist Yücel Çakmaklı, tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti.



72 yaşındaki Çakmaklı, 9 Temmuz’da baypas ve kalp kapakçığı ameliyatı olmuştu. Çakmaklı’nın cenazesi, yarın Fatih Camii’nde öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.



İlk belgesel filmi ‘Kâbe Yolları’nı yönettikten sonra 1969 yılında Elif Film şirketini kuran yönetmen, ‘milli sinema’ akımına dayalı filmler çekti. TRT bünyesinde çalışmalarına devam ettiği 1975-1990 yılları arasında kısa hikâyelerden televizyon filmleri yaptı. Tarık Dursun K.’dan, ‘Denizin Kanı’, Tarık Buğra’dan ‘Küçük Ağa’ ve ‘Kuruluş’ gibi roman uyarlamalarını dizi olarak televizyona aktaran Çakmaklı, Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Bir Adam Yaratmak’ ve Turan Oflazoğlu’nun ‘4. Murad’ gibi tiyatro eserlerinden televizyon oyunları yaptı.