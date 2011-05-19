-YÖNETMEN TRİER "İSTENMEYEN ADAM" İLAN EDİLDİ CANNES (A.A) - 19.05.2011 - Danimarkalı yönetmen Lars Von Trier, Adolf Hitler ile ilgili sözleri yüzünden 64. Cannes Film Festivali Komitesi tarafından ''istenmeyen adam'' ilan edildi. Festival Komitesi, yayımladığı bir bildiriyle, Danimarkalı yönetmenin açıklamalarını sert şekilde kınadı. Komite bununla birlikte, yönetmenin filminin yarışma kategorisinden çıkarılmadığını bildirdi. Yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: ''Festival, dünyadaki bütün sanatçılara eserlerini tanıtma ve kendilerini ifade etme özgürlüğü için bir tribün sağlar ancak bu tribünün Danimarkalı yönetmenin kabul edilemez ve hoşgörülemez sözleriyle kullanılmasından derin üzüntü duyuyoruz'' denildi. Düzenlediği basın toplantısı sırasında "Hitler'i anladığını", "İsrail'in de artık can sıkmaya başladığını" belirten Lars Von Trier, festivalde soğuk bir havanın esmesine yol açmıştı. Bir gazetecinin sorusunu yanıtlarken Trier, "Sadece adamı (Hitler'i) anladığımı söylüyorum. O kadar iyi bir herif değil ama onu çok anlıyor ve ona biraz da sempati duyuyorum" demişti. Yahudilere karşı olmadığını söyleyen Trier, "Fazla Yahudi taraftarı da değilim, çünkü artık İsrail gerçekten de can sıkmaya başladı" ifadelerini kullanmıştı. Festival yetkililerinin isteği üzerine özür dileyen Lars Von Trier, yayımladığı bir açıklamada, "Eğer bu sabah sarf ettiğim sözler birilerini incittiyse, hakikaten özür dilerim, ben ne bir Yahudi düşmanıyım, ne bir ırkçı, ne de bir Nazi" ifadelerini kullanmıştı. Danimarkalı yönetmen 2005 yılında yaptığı açıklamada, "Benim işim tahrik etmek çünkü bu şekilde iyi film yaparsınız" demişti. Trier festivale, başrollerde Kirsten Dunst ve Charlotte Gainsbourg'un oynadığı "Melankoli" adlı film ile katılıyor.