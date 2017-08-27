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Yaşam

Yönetmen Tobe Hooper hayatını kaybetti

Hooper, Teksas Katliamı serisinin yönetmenliğini üstlenmişti

27 Ağustos 2017 22:11

Texas Katliamı filminin de yönetmeni olan Tobe Hooper, Los Angeles'taki kaldığı evinde 74 yaşında hayatını kaybetti. Hooper'ın ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

1960'lı yıllarda kariyerine kameraman olarak başladı. İlk yönetmenliğini, 1969'da yayınlanan düşük bütçeli bir hippi filmi olan Eggshells ile yaptı.

1974 yılında şiddet içeriği nedeniyle İngiltere dahil olmak üzere birçok ülkede yasaklanmış olmasına rağmen, gişede çok başarılı bir performans sergileyen kült film "Teksas  Katliamı"nı (Texas Chainsaw Massacre) çekti.

1982 yılında ise hikayesini Steven Spielberg'ün yazdığı "Kötü Ruh" filmini çekti.

Ayrıca Stephen King'in yazdığı Salem's Lot'u ise TV'ye uyarladı.

 

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