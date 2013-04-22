Yönetmen Şahin Gök hayatını kaybetti

En son Kadir İnanır'ın başrolünde oynadığı ‘Son Cellat’ filmini yöneten Şahin Gök (61), hayatını kaybetti.



‘Bu İkiliye Dikkat’, ‘Alnımdaki Bıçak Yarası’, ‘Gizli Yara’ gibi filmlerin yönetmenliğini yapan Şahin Gök, 61 yaşında yaşama veda etti.

1952 yılında Siirt’te doğan Gök, ‘Film Yönetmenleri Derneği’nin kurucu üyelerindendi. 1980 yılında ilk filmi ‘Kurban Olurum’u çeken ve ardından Yeşilçam’da pek çok filmin yönetmenliğini üstlenen Gök’ün yönettiği 20’yi aşkın sinema filmi bulunuyor.

Gök, son olarak Kadir İnanır‘ın başrolünde oynadığı ‘Son Cellat’ filmine imza atmıştı.

Gök’ün cenazesi 23 Nisan Salı günü Teşvikiye Camii’nde kılınacak öğlen namazı sonrası Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.