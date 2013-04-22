T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yönetmen Şahin Gök hayatını kaybetti

Gök’ün cenazesi 23 Nisan Salı günü Teşvikiye Camii’nde kılınacak öğlen namazı sonrası Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek

22 Nisan 2013 11:09

En son Kadir İnanır'ın başrolünde oynadığı ‘Son Cellat’ filmini yöneten Şahin Gök (61), hayatını kaybetti.
 
‘Bu İkiliye Dikkat’, ‘Alnımdaki Bıçak Yarası’, ‘Gizli Yara’ gibi filmlerin yönetmenliğini yapan Şahin Gök, 61 yaşında yaşama veda etti.

1952 yılında Siirt’te doğan Gök, ‘Film Yönetmenleri Derneği’nin kurucu üyelerindendi. 1980 yılında ilk filmi ‘Kurban Olurum’u çeken ve ardından Yeşilçam’da pek çok filmin yönetmenliğini üstlenen Gök’ün yönettiği 20’yi aşkın sinema filmi bulunuyor.

Gök, son olarak Kadir İnanır‘ın başrolünde oynadığı ‘Son Cellat’ filmine imza atmıştı.

Gök’ün cenazesi 23 Nisan Salı günü Teşvikiye Camii’nde kılınacak öğlen namazı sonrası Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ETİKETLER

şahin gökyönetmenyeşilçamsinemaölüm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24