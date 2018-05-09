Yönetmen Polanski'ye göre #MeToo hareketi kolektif histeri

Oscar ödüllü yönetmen Roman Polanski, film sektöründeki nüfuz sahibi erkeklerin güçlerini kullanarak kadınlara cinsel saldırı ve tacizde bulunduğunu gözler önüne seren skandal sonrası ortaya çıkan #MeToo hareketini "kolektif histeri" sözleriyle değerlendirdi.

Eski Hollywood film yapımcısı Harvey Weinstein'a karşı birçok kadının seslerini yükseltmesi ile birlikte ortaya çıkan #MeToo hareketini "toplumda kimi zaman görülen kolektif bir histeri şekli" olarak değerlendiren Polanski, "Bu bana göre ikiyüzlülük" ifadesini kullandı.

Haftalık yayınlanan Newsweek dergisinin Polonya baskısına bir röportaj veren yönetmen, kampanyaya katılan kadınlarla ilgili olarak "Herkes korkudan dolayı bir şekilde dâhil olmaya çalışıyor" şeklinde konuştu. Bu durumu Kuzey Kore halkının liderleri için topluca yas tutmasına benzeten Polanski, "kendinizi gülmekten alıkoyamıyorsunuz" dedi.

Akademiden ihraç edilmişti

Polonya asıllı Fransız yönetmenin, Oscar ödüllerini veren Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'ndeki 50 yıllık üyeliği ihraç edilmesi ile birlikte geçen hafta sonlanmıştı. Newsweek dergisi ise röportajın bu karardan önce yapıldığını belirtti.

84 yaşındaki Polanski'nin, ABD'de 1977 yılında reşit olmayan birisine tecavüz etmesinin ve yargılanıp suçlu bulunmasının Akademi'den ihraç edilmesine neden olduğu tahmin ediliyor.

Tecavüze uğrayan Samantha Geimer geçmişte yönetmeni affettiğini söylemiş, Akademi'nin ihraç kararını ise "sadece görüntüde bir anlamı olan çirkin ve acımasız bir eylem" olarak nitelendirmişti.

Polanski de avukatı aracılığıyla bir açıklama yaparak Akademi'nin kararını "ikiyüzlülüğün zirvesi" olarak değerlendirmişti. Avukat Jan Olszewski ayrıca ihraç kararının Akademi'nin yönetmeliklerine ters düştüğünü kaydetmişti.

Mahkûmiyet kararı nedeniyle ABD'ye giriş yapamayan yönetmen uzun zamandır Fransa'da yaşıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndaki Yahudi Soykırımı sırasında hayatta kalan yönetmen, o dönemi işlediği 2003 yapımı Piyanist filmi ile Oscar kazanmıştı.

AP,AFP/ÇÖ,ÖA

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