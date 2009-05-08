Yönetmen Polanski'nin aklanma talebine red

ABD'de, 13 yaşındaki bir kıza tecavüzden suçlu bulunan yönetmen Roman Polanski'nin aklanma talebi, Los Angeles mahkemesi tarafından reddedildi.



Los Angeles Yüksek Mahkeme Yargıcı Peter Espinoza, Polanski'nin suçlu bulunduğu söz konusu mahkeme sürecinde gözardı edilemeyecek bazı usulsüzlüklerin bulunduğunu, ancak 7 Mayısa kadar mahkemeye gelmesi istenen Polanski'nin buna uymadığını belirterek, kendisinin de konuya ilişkin kararını Polanski olmadan veremeyeceğini kaydetti.



Polanski, 1978'de 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüzden suçlu bulununca, anlaşma talebine rağmen yargıcın kendini hapse göndermekte ısrarlı olduğu gerekçesiyle Fransa'ya gitmiş ve bu ülke vatandaşlığına geçmişti.



Roman Polanski, geçen aralık ayında söz konusu dava sürecinde adli şekilde yargılanmadığını gösteren yeni kanıtlar, o süreçte ayrıca mahkeme ile savcılık makamı arasındaki kötü davranış ve iletişim bulunduğu savıyla hakkındaki davanın düşmesi talebiyle ABD makamlarına başvurmuştu.



Polanski, söz konusu mahkemedeki ifadesinde 13 yaşındaki kızla beraber olduğunu kabul etmiş, ancak bunun zorlamayla olmadığını söylemişti.

