Yönetmen Polanski'nin ABD'ye iadesi talebine ret



ABD'nin iade talebi Krakov'da bir mahkeme tarafından ele alındı. Polanski'nin avukatları, ABD'deki ilk davanın uzlaşmayla kapandığını, tecavüze uğrayan kızın avukatlarının da bu yönde onay verdiğine dikkat çekerek iade talebinin reddini istediler. Mahkeme başkanlığı bu görüşe uyarak ABD'nin iade isteğini geri çevirdi.

'Mahkeme kararını özel uçakta bekledi'

Yönetmenin avukatı Jan Olszewski, müvekilinin duruşmanın görüldüğü Krakov şehrine geldiğini, ancak duygusal nedenlerden ötürü mahkeme binasına uzak kalmayı yeğlediğini söyledi. Polonya basını, Polanski'nin mahkemenin alacağı kararı Krakov havaalanında bir özel uçakta beklediğini ileri sürdü.

'Pedofili, üzerine gidilmesi gereken bir kötülüktür'

Mahkemenin yönetmenin iadesine karar vermesi halinde son söz Polonya Adalet Bakanlığı'nda olacak. Geçen hafta yapılan parlamento seçimlerinden muhafazakâr eğilimli Hak ve Adalet Partisi (PiS) zaferle çıktı. PiS mensubu eski adalet bakanı Zbigniew Ziobro, "Pedofili, üzerine gidilmesi gereken bir kötülüktür" açıklamasında bulundu. PiS lideri Yaroslav Kaçinski de konuyla ilgili olarak "dünyaca ünlü, önemli bir yönetmen olduğu için bir kişinin cezadan kurtulmasını onaylamıyorum" dedi.

Tecavüz kurbanı Polanski'yi affetti

Polanski'nin tecavüzüne uğradığı yıl 13 yaşında olan Samantha Geimer, bundan iki yıl önce anılarını yayınlamıştı. Yönetmen Polanski'yi affettiğini açıklamış, dönemin Kaliforniya yargısını sert ifadelerle eleştirmişti.

Polanski suçunu itiraf etmiş, 47 gün hapis yattıktan sonra salıverilmiş, ancak davası henüz devam ederken ABD'den kaçmıştı.

2009 yılında bir festivale katılmak üzere İsviçre'ye giden Polanski, ABD tarafından çıkarılan tutuklama kararı sebebiyle gözaltına almıştı. 10 ay ev hapsinde tutulan yönetmen 4,5 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.