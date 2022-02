T24 Dış Haberler

'Son Gösteri', 'Aşka Vakit Yok' ve 'Ay Beyazdr' gibi filmlerde imzası olan yazar ve yönetmen Peter Bogdanovich, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Oscar'a da aday gösterilen yönetmenin kızı Antonia Bogdanovich, babasının doğal nedenlerden öldüğünü açıkladı.

Bogdanovich kariyerine Esquire için film eleştirileri yazarak başlamıştı. Los Angeles'a taşındıktan sonra yönetmen Roger Corman'la tanışan Bogdanovich, 'Voyage to the Planet of Prehistoric Women' filmini yaptı ancak isminin yer almamasını istedi ve 1968'de onun adını duyuracak 'Targets' filmini yönetti.

1971'de yönettiği 'Son Gösteri' büyük başarı yakaladı ve 8 Oscar Ödülü'ne aday gösterildi.

Bodanovich son filmini 2014'te yaptı: Jennifer Aniston ve Owen Wilson'ın başrollerini paylaştığı 'She’s Funny That Way'.

Bogdanovich'in ölüm haberinin ardından Hollywood'dan birçok isim, kendisi için anma mesajları yayımladı.