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Yaşam

Yönetmen Osman Sınav'ın MİT dizisi başlıyor

Yönetmen Osman Sınav'ın istihbarat savaşını anlattığı yeni dizisi Kızıl Elma'nın ilk bölümü bugün yayınlanıyor

15 Ocak 2014 19:16

Yönetmen Osman Sınav'ın yeni dizisi Kızıl Elma bugün seyirci karşısına çıkıyor. TRT 1'de ilk bölümü yayınlanacak olan dizi Milli İstihbarat Teşkilatı'nı anlatıyor.

Yapımcılığını Osman Sınav ve Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği dizinin ilk bölümünde, bir askerin MİT için çalışmaya başlaması ekrana gelecek. Yapımcıları, dizinin gelecek bölümlerinde de Türkiye'deki istihbarat savaşlarının anlatılacağını söylüyor.

Türkiye'nin siyasi gündeminin, telefon dinlemeleri, fişlemeler ve sahte belgelerle yürütülen soruşturma iddiaları olduğu bir dönemde Osman Sınav da son dizisinde, bu gündeme paralel bir konuyu işliyor.

Dizilerinde Türkiye'nin gündemini yakınan takip eden ve sıkça derin devlet temasını işleyen Osman Sınav daha önce de Deli Yürek, Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat ve Kılıç Günü dizilerinde mafya istihbarat ve yürütmenin iç içe geçtiği bir tabloyu işlemişti. Sınav demokratik açılımın başladığı dönemde, TSK ve PKK arasındaki çatışmaların temsili olarak aktarıldığı Sakarya Fırat dizisine başlamıştı. Çatışmaların artması ve azalması dizinin konusunu da etkilemişti.

Kızıl Elma dizinde  Furkan Palalı, Pelin Akil, Zeynep Eronat, Erdal Cindoruk, Miraç Eronat, Rahmi Dilligil, Adnan Biricik, Osman Karagöz, Mesut Yılmaz, Ceyda Saltadal, Sefa Zengin, Selin Altay ve Yener Gürsoy rol alıyor.

 

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